أخبار الطقس اليوم الأربعاء 27/9/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس اليوم الاربعاء المتوقعة على كافة الأنحاء أنه يسود خلال اليوم طقس معتدل وذلك على أغلب السواحل الشمالية حيث يتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة وذلك على أغلب مناطق الوجه البحرى ويمتد حتى يصل إلى محافظة القاهرة كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر درجات الحرارة حتى تصل شمال الصعيد كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة خلال اليوم على أغلب محافظات جنوب الصعيد وذلك في ساعات النهار ثم تنكسر الموجة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

أكد خبراء الارصاد أنه من المتوقع أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية فى ساعات الصباح الباكر على أغلب المناطق المتفرقة من نواحي شمال البلاد، كما يتوقع الخبراء أن تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية، من جهة أخرى أعلن خبراء الأرصاد أنه بالنسبة إلى حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها على أغلب مناطق جنوب سيناء بالإضافة إلى شمال الصعيد، كما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط حركتها على أغلب مناطق خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية هناك ويدى إلى اضطرابها.

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أما فيما يخص لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون حركته خفيفة إلى معتدلة، كما يتوقع خبراء الهيئة أنه سوف ترتفع حركة الموج اليوم الاربعاء الموج خلال اليوم فيه ما بين متر ومتر ونصف، وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، أما فيما يخص حالة البحر الأحمر فقد جاء في توقعات الأرصاد أنها سوف تكون معتدلة إلى مضطربة، وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين ومترين ونصف، وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

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القاهرة 22 31

وسط الدلتا 22 31

مطروح 21 27

السلوم 19 26

الإسكندرية 19 28

بلطيم 22 28

سيوة 21 33

العريش 18 30

دمياط 23 28

رفح 19 30

بورسعيد 23 28

الإسماعيلية 18 31

طابا 19 30

كاترين 16 29

السويس 20 32

رأس سدر 22 31

نخل 15 29

شرم الشيخ 26 34

نويبع 23 32

الطور 23 32

سوهاج 22 34

أسيوط 19 34

مرسى علم 25 31

الغردقة 24 34

ابو رماد 25 36

راس حدربة 27 35

الفيوم 21 33

أسوان 24 41

الأقصر 24 40

أبوسمبل 26 39

بنى سويف 21 33

المنيا 21 33

قنا 22 39

الوادى الجديد 25 38

شلاتين 26 38

حلايب 28 34.