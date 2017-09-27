رأي مفتي الجمهورية السابق المفاجئ في خروج المرأة المطلقة مع طليقها

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قام الدكتور علي جمعة، والذي كان يعمل فى منصب مفتى الجمهورية فى السابق، بالرد على أحد التساؤلات التي قد وردت إليه أثناء لقائه الإعلامي والذي قد أجراه عبر القناة الفضائية “سى بى سى”، حيث تساءلت المتصلة عن رأي الشرع في خروجها مع طليقها السابق.

أكدت المتصلة في حوارها على أنها تسكن فى الفترة الحالية فى عقار يجاور العقار الذي يسكن فيه الزوج السابق لها، وأنها بالفعل تتعامل معه وتنزل وتخرج معه في بعض الأحيان، وعلى هذا جاء سؤالها للمفتى عن حكم الشرع في هذا التصرف.

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قام الدكتور علي جمعة، بالرد علي السؤال حيث أكد في فحوى إجابته على أنه إذا خرجت المرأة المطلقة في أي وقت مع زوجها الماضي والذي قد أكدت المتسائلة على أنه يسكن معها في نفس البيت فهذا الأمر يعد أحد الأمور العادية حيث وضح المفتي فى تصريحاته أن هذا الأمر لا حرج فيه لأن المرأة تتعامل مع باقي الرجال بعدد من الطرق الأخرى سواء في العمل أو في الشارع أو المواصلات في شأن زوجها السابق أو طليقها شأنهم، حيث أكد مفتي السابق أن هذا الشأن لا يوجد به أي حرمانية.

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أضاف مفتي الجمهورية السابق، من خلال رده علي المتسائلة على حكم خروجها مع طليقها وخاصة أنه يسكن في عقار مجاور لها وتتعامل معه بشكل مستمر أن خروج المرأة إلى الشارع سوف يوجب تعاملها مع الرجال كما تتعامل مع النساء وأنه بالنسبة إلى تعاملها مع الغرباء يعد شأنه شأن طليقها لأنها سوف تحتاج إلى ركوب التاكسي فهي فى هذه الحالة سوف تركب مع رجل غريب.

كما أضاف المفتي السابق ايضًا أن المرأة المطلقة تعمل مع الأجانب والغرباء عنها وهذا لا حرج فيه أما بالنسبة إلى الحرام هو الخلوة الصحيحة حيث يحرم عليها أن تختلي مع أي رجل أجنبي حتى لو كان زوجها السابق في الخلوة بين الرجل والمرأة هي فقط التي فيها الحرمانية.