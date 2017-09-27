تعرف على صيغة عقد زواج الشواذ فى مصر

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انتابت المجتمع المصرى خلال الأيام السابقة حالة من الامتعاض الشديد والكثير من السخرية، بعد رفع علم يحمل رسومات تعبر عن حرية المثلية الجنسية، وذلك فى حفل مشروع ليلى الأخير الذي أقيم بمنطقة التجمع الخامس، منذ عدة أيام، وأصدرت الواقعة صدى واسع لدى مرتادي مواقع الانترنت وأخبار مواقع التواصل الاجتماعى .

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ولكن لم يكن يطرأ الى أذهاننا أن وضع هؤلاء بهذه الكم من الفجاجة والقبح خاصة حين نرى أحد صور صيغة عقد زواج بين اثنين من “الشواذ”.

وجاء نص عقد الزواج على النحو التالى :-

“حيث تم كتابة عقد زواج عرفي بإيجاب وقبول واضحين بين كل من السيد “محمد على” ويقطن بمصر الجديدة ،مصري الجنسية و ولد بتاريخ 1978 وهو زوج طرف أول، والسيد “هيثم شريف”، يقطن بالزاوية الحمراء وهو مصري الجنسية و ولد بتاريخ 1980 وهو زوج طرف تاني، وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف وبعد وجود أى موانع شرعية تحول بينهما وبين الزواج، وتم الاتفاق أمام الشهود الذين تم ذكرهم بهذا العقد على ما يأتي:

البند الأول: أقر الطرف الأول بعد إيجاب وقبول واضحين بأنه قد وافق على الزواج من الطرف الثاني زواجاً شرعياً، وكذلك أقر الطرف الثاني بعد إيجاب وقبول واضحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الأول زواجاً شرعياً.

البند الثانى: اتفق الطرفان على صداق مقداره مائة جنيه من الطرف الأول بمجلس الحضور يعطيه للطرف الثاني.

البند الثالث: اقر الطرف الثاني وبشكل صريح بأنه قد وافق على الزواج من الطرف الأول برضا كامل وبدون أي إكراه.

البند الرابع: وافق الطرفان على كل أحكام هذا العقد بما أقر فيه من أحكام وما قد ينتج عنه من نتائج قانونية وخاصة الأبناء، حيث أن لأولادهما من هذه الزيجة كل الحقوق الشرعية والقانونية قبلهما.

البند الخامس: يكتب هذا العقد من نسختين ويعطى لكل طرف منهما نسخة للعمل بموجبها حتى يتم الانتهاء من إجراءات توثيق هذا الزواج بشكل رسمى وبما يتفق مع أحكام القانون .