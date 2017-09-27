سيدة تتبرع بمبلغ 24 مليون جنيه لمحافظ الغربية لبناء مدرسة باسم “المنير”

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قامت أحد السيدات التابعة لمحافظة الغربية اليوم بتقديم 24 مليون جنيه تبرع لبناء مدرسة، حيث قامت بوَهب ذلك المبلغ لتقوم المحافظة ببناء مدرسة جديد تحمل اسم المنير تقوم بتعليم أبناء المحافظة.

و كانت تلك السيدة هي “سميرة محمد محمود شكري” التابعة لمحافظة الغربية، وقد أكدت خلال التصريحات التي قامت بها و التي أوضحت خلالها السبب الذي دفعها للتَبرع بهذا المبلغ، أنها تحاول تقديم المساعدة لتحقيق التقدم والرقي والنهوض للبلاد.

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كما أنها تحرص بشكل كبير على استقبال أبناء المحافظة للتعليم الجيد وتوفير كافة الخدمات اللازمة لتلقي التعليم، هذا بجانب أنها تؤمن بشدة أن نهوض البلاد يبدأ من تعليم أبنائها وهو ما تريد المساهمة في تحقيقه من خلال تبرعها بهذا المبلغ لغرض بناء المدرسة.

وقد قام محافظ الغربية وهو اللواء “أحمد ضيف صقر” بعقد لقاء مع السيدة التي تبرعت بالمبلغ، وكان هذا اللقاء في ديوان عام المحافظة، وقد جاء هذا اللقاء لتقديم جزيل الشكر إلى تلك السيدة على عملها النبيل الذي أقدمت عليه من خلال تبرعها بهذا المبلغ.

هذا وقد أكد لها أن الفترة المقبلة ستشهد إهتمام من قبل المحافظة فيما يتعلق بهذا المشروع، وذلك سيكون من خلال البحث عن المنطقة الأكثر احتياجا لتلك المدرسة وبعدها ستأتي خطوات البدء في إنشاء المدرسة والتي من المقرر أن تبدأ مباشرة خلال الأيام القادمة.

الجدير بالذكر أن العمل الذي أقدمت عليه السيدة هو عمل نبيل قلما نجد من يقوم بخطوة مشابهة لتلك الخطوة، هذا بجانب أن الجانب الذي اختارته السيدة لتَتبرع بأموالها فيه يعد فعلا من أهم الجوانب والمجالات التي تتشكل منها أساسيات البلاد.

هذا بجانب أنه من المعروف أن أي بلد تحاول النمو تبدأ بالتعليم، وهو ما فعلته السيدة التي حاولت المشاركة في نمو البلاد، حيث قررت التبرع بمبلغ ضخم جدا لبناء مدرسة، والتي تعجز الدولة في الكثير من الأحيان عن توفيرها في أكثر المناطق حاجة لها وذلك بحجة عدم قدرة الميزانية على تغطية النفقات.

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