“الأطباء” تطالب بوقف حبس الأطباء احتياطيا على ذمة القضايا المهنية

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أعلن عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور “ضياء عبدالحميد” أن المضاعفات الطبية التي تنتج بعد العمليات الجراحية الطبية تحدث في مختلفة أنحاء العالم ولا يعتبر هذا بالخطأ الطبي، وأضاف أن من يقرر أن هذا خطأ طبي أم لا لجنة طبية متخصصة في مجال الطب.

تابع موقع مصر 365 المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم نقابة الأطباء لمناقشة قضية “الإهمال الطبي الذي يختلف عن الخطأ الطبي”، وأشار ضياء عبدالحميد أن الإهمال الطبي يختلف عن الخطأ الطبي ولا يمكن الخلط بين هذين الأمرين.

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وأعرب ضياء عبدالحميد استنكاره الشديد بسبب حبس مجموعة من الأطباء على ذمة قضايا مهنية ولم يتم إثابة إدانته هؤلاء الأطباء أم لا، حيث يتم حبسهم احتياطياً.

وأوضح ضياء عبدالحميد خلال المؤتمر الصحفي واقعة اتهام مدير مستشفى كبير في أسيوط تجاوز عمره أخر من خمسين سنة بسبب وفاة مريضة أجريت لها عملية جراحية بعد خمسة عشر يوم من إجراء العملية الجراحية وغادرت المستشفى أيضا.

وأشار ضياء عبدالحميد أنه تعرض للحبس الاحتياطي على ذمة قضية هو غير متهم فيها، مما أدى بها إلى مساومة أسرة الحالة المرضية ليتم دفع مبلغ مالي كبير من أجل التخلص من الحبس وسط المجرمين.

صرح ضياء عبدالحميد أن قضية أطباء التخدير في مستشفى أسيوط الجامعي حيث تم اتهام طبيبتان بالإضافة إلى ممرضة، حيث أوضح أنها كانت حالة طفلة تبلغ من العمر حوالي ست سنوات كانت تعاني من إصابة كسر في الذراع، حيث دخلت الطفلة إلى غرفة العمليات ليتم عملية تثبيت الكسر ولكن حدثت مضاعفات التي من النادر أن تحدث وهي “الحمى الخبيثة” بسبب إصابتها بمرض جيني وهو مرض نادر.

وأشار ضياء عبدالحميد أن الحمى الخبيثة ليس لها علاج في جمهورية مصر العربية بالإضافة إصابة الفتاة بهذه الحالة المرضية ليس مسؤولية ولا خطأ الأطباء، وأضاف أن هذا المرض له مضاعفات يصعب توقعها وخصوصا قبل إجراء العمليات الجراحية خصوصا في ظل عدم توافر أجهزة طبية تشخيصية في مستشفى أسيوط الجامعي.

وطالبت نقابة أطباء محافظة أسيوط النائب العام أن يصدر قرار بالإفراج عن الأطباء المحبوسين حبس احتياطي على ذمة قضايا مهنية، كما شددت نقابة الأطباء إلى أهمية وقف الحبس في القضايا المهنية الطبية واكتفاء الجهات القضائية بضمان محل الطبيب المتهم إلى أن يتم الانتهاء من إجراء هذه القضايا.

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