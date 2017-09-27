“القابضة للغزل والنسيج” توافق على زيادة حافز الإنتاج بأثر رجعي عن يوليو

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قامت الشركة القابضة للغزل والنسيج بإصدار قرار يتضمن موافقة الشركة على زيادة حافز الإنتاج للعمال بأثر رجعي عن شهر يوليو الماضى بحد أدنى مائة جنيه مصري لكل عامل.

ورصد موقع مصر 365 تداعيات هذا القرار بالنسبة إلى عمال الغزل والنسيج حيث صرح أحد العاملين في قطاع غزل المحلة إن الشركة شهدت أجواء من الفرحة التي عمت أوساط العاملين بها بعدما أصدر عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج موافقة “الشركة القابضة للغزل والنسيج” على زيادة حوافز العاملين في الشركة.

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وأخذ قرار زيادة الحوافز للعاملين في غزل المحلة العديد من المفاوضات التي جرت مع المسؤولين في الشركة القابضة للغزل والنسيج، بالإضافة إلى تكبده العديد من الجهود ليحصل العاملون في قطاع الغزل والنسيج على جزء من حقوقهم في ظل الأحوال المعيشية التي تشهد ارتفاع شديد، وتم إقرار حافز انتاج للعاملين في قطاع الغزل والنسيج التابعين للشركة بحد أدنى مائة جنيه مصري لكل عامل في الشركة، وأوضح مصدر مسؤول في الشركة أن هذا القرار بث السعادة في نفوس عدد كبير من العاملين في قطاع صناعة الملابس في الشركة القابضة للغزل والنسيج.

صرح عبدالفتاح إبراهيم أن النقابة العامة للغزل والنسيج قامت بالعديد من المفاوضات مع إدارات الشركات العاملة في النسيج التي يبلغ عددها حوالي اثنين وثلاثين شركة بمقر الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج ليتم إضافة حافز إضافي بحد أدنى مائة جنيه.

وقام رئيس نقابة الغزل والنسيج بإصدار تصريح صحفي اليوم يعلن فيه زيادة الحافز الثابت لعمال الغزل والنسيج بداية من شهر يوليو السابق ليتم تطبيق صرف البدل بأثر رجعي، مما سيؤدي إلى زيادة قدرها حوالي من 5 في المئة إلى عشرة في المئة زيادة في الإنتاج وفق للمؤشرات التقديرية لإنتاج الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج.

وأوضح عبدالفتاح إبراهيم أن إقرار هذه الزيادة لصالح العمال يأتي من جهود هيئة مكتب نقابة الغزل والنسيج التي شكلت لجنة خاصة ليتم من خلالها إدارة ملف المطالب الحقوقية المالية لعمال قطاع الغزل والنسيج حيث بذلت هذه اللجنة جهود مضنية في الفترة السابقة من أجل إقناع الشركة القابضة للغزل والنسيج لإقرار زيادة الحافز لعمال قطاع الغزل والنسيج.

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