وزارة الكهرباء تفصل التيار الكهربي يوم السبت عن 11 منطقة في طنطا

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أعلنت رئيس قطاع الكهرباء غرب الدلتا المهندسة “إيمان هاشم” خلال مجموعة من التصريحات التي قامت بها اليوم الأربعاء الموافق 27/9/2017، أن يوم السبت المقبل سوف يشهد انقطاع التيار الكهربي في عدد من المناطق التابعة لطنطا.

وخلال التصريحات، فقد أكدت أن إجراء فصل التيار الكهربي ستقوم به الوزارة بالنسبة لمجموعة من المناطق، ويأتي هذا للقيام بتركيب إطفاء تلقائي على الخلايا في عدد من محطات الكهرباء والتي تصل أعدادها إلى 11 محطة.

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وأضافت أيضا أن تلك المُحولات التي ستقوم الوزارة بفصلها يوم الخميس القادم تقع في منطقة جنوب طنطا، وأكدت أن فترة انقطاع التيار سوف تستمر من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم، أي أن انقطاع التيار الكهربي سوف يستمر في يوم السبت لمدة ساعتين فقط صباحا.

كما أعلنت رئيس قطاع الكهرباء غرب الدلتا، خلال التصريحات التي قامت بها عن المناطق التي من المقرر أن ينقطع التيار الكهربي فيها وهي منطقة الصاغة ومنطقة الحكمة ومنطقة شارع حسن شحاتة ومنطقة مساكن الشباب ومنطقة مساكن الأوقاف ومنطقة مساكن الدَفراوية و منطقة مصنع تدوير القمامة.

كما ناشدت رئيس قطاع الكهرباء خلال التصريحات التي قامت بها كافة المناطق التي سيتم قطع التيار الكهربي فيها بضرورة تدبير أغذية بديلة خلال فترة انقطاع التيار الكهربي، هذا بجانب تدبير بديل بالنسبة لعدد من المستشفيات التي تقع في تلك المناطق، هذا بجانب مراكز الغسيل الكلوي وذلك استعدادا لتلك الحالة الطارئة ومنعا لحدوث أي من الأزمات التي من الممكن أن تقع في تلك الحالة.

جاء هذا ضمن التصريحات التي قامت بها رئيس قطاع الكهرباء والتي تؤكد خلالها على ضرورة الانتباه لإعلان الوزارة بقطعها للتيار الكهربي يوم السبت القادم من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا لنفس اليوم.

وناشدت خلال التصريحات التي قامت بها ضرورة البحث عن بديل للأغذية بالنسبة للمواطنين القاطنين في المناطق التي تم الإعلان عن قطع التيار الكهربي فيها و التي أوضحنَاها خلال المقال.

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