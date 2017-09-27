محافظ البحيرة تقوم اليوم بافتتاح مبنى الرنين المغناطيسي في دمنهور

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قامت محافظ البحيرة اليوم الأربعاء الموافق 27/9/2017 بافتتاح مبنى الرنين المغنطيسي التابع لمدرسة التمريض في المحافظة، ويُعد مبنى الرنين الرنين المغنطيسي الجديد أحد أهم المباني التابعة للمعهد الطبي القومي المقام في مدينة دمنهور.

وخلال التصريحات التي صدرت عن مجموعة من المصادر، فقد أكدت المصادر أن تكلفة مبنى الرنين المغناطيسي الجديد قد جاءت من قبل وزارة الصحة بقيمة 8 ملايين جنيه.

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هذا ولم يقف تواجد المحافظ اليوم في المعهد على افتتاح مبنى الرنين المغناطيسي الجديد فقط، بل قامت بصحبة أمين عام هيئة المستشفيات التعليمية ، الدكتور “هاني نصر” بالمرور على مدرسة التمريض.

وذكرت المصادر خلال التصريحات أن المحافظ قد قامت بالمرور على الفصول التي تتكون منها المدرسة والتي تتكون من ثلاثة فصول فقط، هذا بالإضافة إلى المرور على المكاتب الإدارية وكذلك المعامل التابعة لتلك المدرسة.

وشملت عملية المرور أيضا غرفة الكمبيوتر التابعة للمدرسة والتي يصل حجمها إلى قدرتها على استيعاب ما يتجاوز ال60 طالب وطالبة، والتي قد تم الإعلان عن وصول حجم تكلفتها إلى 1.5 مليون جنيه.

هذا بجانب العديد من التجهيزات والأعمال الإنشائية الأخرى التي تتم حاليا في المدرسة والتي تم التبرع بتَكلفتها من أحد رجال الأعمال النبلاء التابعين لدمنهور.

الجدير بالذكر أنه تم التأكيد خلال التصريحات الصادرة على أنه من المقرر أن يتم افتتاح تلك المدرسة خلال شهر أكتوبر القادم، هذا بجانب أن فترة الدراسة في تلك المدرسة ستكون مدتها حوالي خمسة سنوات، ويتم فيها استقبال طلاب المرحلة الإعدادية بعد إكمالها.

ويعد افتتاح مبنى الرنين المغناطيسي من أحد الأعمال التطويرية التي تقوم بها وزارة الصحة خلال الفترة الحالية في دمنهور، هذا بجانب إفتتاح مدرسة التمريض الجديدة والتي ستكون خلال العام الحالي تحديدا في اكتوبر القادم وذلك لاستقبال الطلاب الذين انتهو من المرحلة الإعدادية.

وتتم تلك الأعمال من خلال المبالغ المالية التي توفرها وزارة الصحة لتلك المشروعات، هذا بجانب التبرعات التي يقدمها رجال الأعمال غلى وزارة الصحة والتي تستخدمها في غرض التطوير.

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