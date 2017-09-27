قوات الأمن تتحفظ على مدير مدرسة بالقليوبية والسبب مفاجأة

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أعلن مدير مدرسة أبو زعبل الإبتدائية عن قرار نقل التلاميذ في المدرسة إلى مجمع مدارس أبو زعبل استعدادات لنقل مقر المدرسة التجريبية إلى تلك المدرسة.

ونتيجة لهذا القرار فقد تجمهر العشرات من أولياء الأمور أمام المدرسة اعتراضا منهم على هذا القرار و تعبيرا عن الرفض التام لهذا القرار والذي يقتضي بنقل أبنائهم إلى مجمع مدارس أبو زعبل واستبدال المدرسة بأخرى تجريبية.

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وخلال التصريحات التي قام بها الأهالي من المتجمهرين أمام المدرسة لمصر 365، فقد أكدوا أن مدير المدرسة قد قام خلال طابور الصباح بالإعلان عن هذا القرار.

حيث قال بأن مدير التعليم الإبتدائي قد أجرى مكالمة هاتفية خلال الساعات القليلة الماضية وطلب خلالها سرعة إخلاء المدرسة من الطلاب خلال فترة ال 24 ساعة القادمة، وذلك بعد نقل الطلاب إلى مجمع مدارس أبو زعبل.

وأضاف الأهالي خلال التصريحات التي قاموا بها أنه تم نفي صحة هذا القرار من قبل أحد مسؤولي الأمن التابعين للإدارة التعليمية، وأضاف أن ما قاله مدير المدرسة خلال طابور الصباح ما هو إلا إشاعة لا أساس لها من الصحة.

هذا بالإضافة إلى أنه لم يتم إصدار أي من القرارات التي تقتضي بنقل مقر المدرسة ولا التلاميذ، ونتيجة للبلبلة التي تسبب فيها مدير المدرسة، فقد قامت قوات الأمن بالتحفظ عليه.

حيث قام نائب مأمور مركز الخانكة المقدم “محمد أبو بكر” بالانتقال إلى المدرسة وإصدار أمر بالتحفظ على مدير المدرسة، وجاء هذا ضمن الإجراءات التي قامت بها القوات الأمنية نتيجة البلبلة التي تسبب فيها المدير.

ومن المقرر خلال الساعات القليلة القادمة أن يتم عرض مدير المدرسة على النيابة العامة وذلك لإجراء مجموعة من التحقيقات التي تتعلق بالتهم التي تم توجيهها إليه والتي من بينها إثارة الرأي العام.

جاء هذا خلال التصريحات الصادرة من أحد المصادر الأمنية والتي حملت كافة التفاصيل التي تتعلق بالواقعة، وكذلك الإجراءات التي من المقرر اتخاذها في تلك الحالة بالنسبة للمدير خلال الأيام القليلة القادمة.

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