“عمال النقل العام” يدخلوا في اعتصام أمام ديوان محافظة الشرقية

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هدد اليوم مواطن مصري بالانتحار أمام مبنى محافظة الشرقية حيث تبين أنه موظف بهيئة النقل العام في جمهورية مصر العربية وأنه قرر الانتحار بسبب عدم حصوله على حقوقه المالية من قبل هيئة النقل العام حيث يتقاضى مرتب لا يثمن ولا يغني من جوع فلجأ إلى التهديد بالانتحار.

وتابع موقع مصر 365 حديث هذا المواطن حيث صرح أنه مواطن مصري يسمى “ناصر محمد عبدالكريم” وهو موظف بمشروع النقل العام، حيث صرح أنه خدم في هيئة النقل العام حوالي ثلاثة وثلاثين عام.

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وصرح السيد ناصر محمد عبدالكريم قائلا: “فوضت الامر لله، أنا بشنق روحي عشان بيتي عاوز يصرف، ومعايا أربع عيال وساكن بالإيجار، 800 جنيه يعملولي إيه؟”.

كما أشار المواطن ناصر محمد عبدالكريم أن السيد محافظ الشرقية قرر أن يعاملهم معاملة التعيينات الجديدة ويتقاضى نظير خدماته الشهرية مبلغ يقدر بحوالي 800 جنيه مصري فقط لا غير، وأضاف أنه والد لأربع أطفال بالإضافة إلى قيامه بدفع إيجار وخدمات أخرى مثل رسوم المياه والكهرباء بمبلغ ثمانمائة جنيه لن يكفي احتياجاته.

والجدير بالذكر أن موظفو هيئة النقل العام المصرية تم تعيينهم بعقود منذ 2003، ويريد محافظ الشرقية اللواء خالد محمد سعيد إعادة تعيين العاملين بهيئة النقل العام من جديد.

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وبناء على قرار محافظ الشرقية اللواء خالد محمد سعيد بإعادة تعيين جميع العاملين في هيئة النقل العام من جديد، سادت حالة من الضجر والتذمر جميع العاملين في الهيئة حيث سيصبح مرتبهم بعد قرار المحافظ حوالي ثمانمائة جنيه مصري فقط لا غير، وهذا لا يتناسب مع سنوات خبراتهم في العمل بالإضافة إلى خفض أجوره إلى هذا المبلغ الزهيد في ظل الارتفاع الاقتصادي الذي تشهده جمهورية مصر العربية فزادت المعاناة على جميع العاملين في هيئة النقل العام.

وقرر جميع العاملين الدخول في اعتصام مفتوح اليوم حتى يتراجع محافظ الشرقية اللواء خالد محمد سعيد عن قراره تجاههم.

وأعرب أحد العاملين في هيئة النقل العام قائلا: “احنا مش هنقبض المرتب لا الشهر دة ولا الشهر الجاي، والنهاردة بالليل وبكره كل واحد هيجيب مراته وعياله وهنقعد أمام ديوان عام محافظة الشرقية”.