بالخطوات.. طريقة نقل بطاقة التموين الذكية من محافظة إلى أخرى

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قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ أحدث قراراتها بشأن منع صرف الخبز المدعم من قبل المواطنين المقيدين على مستوى الجمهورية على أن يتم الاقتصار فى عملية صرفه اليومية على صرف الحصص للبطاقات داخل محل الإقامة فقط الذي يتبع كل مواطن، كما أكدت على أنه سوف يتم نقل محل الإقامة للمواطنين في غضون فترة قصيرة في حالة تقدم المواطن بطلب رسمي للجهة التموينية التابعة له.

سمحت الوزارة للمواطنين بأن يتمكنوا من الحصول على الخبز المدعم من على بطاقات التموين الذكية الخاصة بهم من منطقة السكن بوجه عام دون التقيد بمحل الإقامة، وبالنسبة إلى المواطنين الذين اضطرته الظروف إلى الانتقال إلى محافظة أخرى اتاحة لهم الوزارة فرصة نقل البطاقة التموينية لكي يتمكنوا من شراء العيش بالإضافة إلى صرف السلع التموينية المقررة لهم من خلال منافذ التموين والتجارة المنتشرة.

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وعن طريقة نقل البطاقة التموينية الذكية من محافظة إلى أخرى ورد أنه يجب على المواطن التوجه إلى مكاتب التموين فى المحافظة الأساسية واتباع الخطوات التالية: