بالخطوات.. طريقة نقل بطاقة التموين الذكية من محافظة إلى أخرى

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ أحدث قراراتها بشأن منع صرف الخبز المدعم من قبل المواطنين المقيدين على مستوى الجمهورية على أن يتم الاقتصار فى عملية صرفه اليومية على صرف الحصص للبطاقات داخل محل الإقامة فقط الذي يتبع كل مواطن، كما أكدت على أنه سوف يتم نقل محل الإقامة للمواطنين في غضون فترة قصيرة في حالة تقدم المواطن بطلب رسمي للجهة التموينية التابعة له.
سمحت الوزارة للمواطنين بأن يتمكنوا من الحصول على الخبز المدعم من على بطاقات التموين الذكية الخاصة بهم من منطقة السكن بوجه عام دون التقيد بمحل الإقامة، وبالنسبة إلى المواطنين الذين اضطرته الظروف إلى الانتقال إلى محافظة أخرى اتاحة لهم الوزارة فرصة نقل البطاقة التموينية لكي يتمكنوا من شراء العيش بالإضافة إلى صرف السلع التموينية المقررة لهم من خلال منافذ التموين والتجارة المنتشرة.
وعن طريقة نقل البطاقة التموينية الذكية من محافظة إلى أخرى ورد أنه يجب على المواطن التوجه إلى مكاتب التموين فى المحافظة الأساسية واتباع الخطوات التالية:
- يجب أن يحرر المواطن نموذج أداء خدمة بالإضافة إلى تحديد “المحافظة التي يريد أن يتم التحويل إليها”، بالإضافة إلى اسم البدال الذي يرغب في التحويل منه، ويقوم بتقديم البطاقة الذكية الخاصة به والدليل على تغيير عنوان السكن.
- يقوم مكتب التموين بالاستعلام من قبل قاعدة البيانات عن مدى صدق ومطابقة البيانات التي قدمها المواطن بقاعدة البيانات، وسلامة الإجراءات بالإضافة إلى اسم المحافظة الجديدة والتي يرغب فى التحويل إليها وباقي البيانات المقدمة مع البطاقة التموينية.
- يقوم مكتب التموين بإرسال نموذج خاص بأداء الخدمة وذلك إلى المركز من أجل خصم البطاقة من مكانها بقاعدة البيانات.
- يبدأ مركز الخدمة بالعمل على تنفيذ طلب المكتب.
- يتأكد مكتب التموين من كافة البيانات التي تم تعديلها.
- يعطي مكتب التموين المواطن خطابا معتمدا من المديرية، لكي يتم تسليمه إلى مكتب التموين الجديد والذي قد تم النقل إليه.
- يقوم المواطن بالذهاب إلى مكتب التموين الجديد الذي حول إليه ومع الخطاب المحول، ويسلم الخطاب.
- يعتمد المكتب الخطاب ويقوم بإرساله إلى مركز الخدمة لكي يتم إضافته والبدء فى تنفيذه ويتم إضافته إلى المكتب الجديد وتعديل بيانات البدال بالجديد وكافة البيانات الأخرى.
- تقوم الشركة المنفذة التعديلات بمراجعة كافة البيانات ثم إرسال البطاقة إلى مكتب التموين.اقرأ ايضًا.. وزارة التموين تقرر أن يتم صرف الخبز المدعم للمواطنين على حسب محل الإقامة فقط
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