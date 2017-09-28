أخبار الطقس اليوم الخميس.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يتوقع أن يسود خلال اليوم الخميس في أخر تصريحاته بشأن أخبار الطقس اليوم أنه سوف يسود على البلاد طقس معتدل خلال اليوم على كافة السواحل الشمالية ثم تتغير درجات الحرارة خلال اليوم يصبح الطقس مائل للحرارة على أغلب محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ويمتد درجات الحرارة حتى يصل إلى مناطق شمال الصعيد، كما يتوقع الأرصاد أن يسود الطقس الحار على أغلب مناطق جنوب الصعيد فى ساعات النهار وتنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيفًا ليلا.

كما ورد فى بيان الهيئة الجوية أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على أغلب المناطق المتفرقة من مناطق شمال البلاد، كما أشار الأرصاد فى التصريحات أنه من المتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية، وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع الخبراء أن تنشط حركتها خلال اليوم على مدينة جنوب سيناء، كما أضاف الأرصاد أنه سوف تنشط حركة الرياح من جهة أخرى على أغلب مناطق خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر، مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

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أما بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فقد جاء في أخبار الطقس اليوم أنه يتوقع أن تكون درجات الحرارة معتدلة مع وجود توقعات بارتفاع حركة الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فإنه يتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة كما أشار الأرصاد إلى أنه يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم من مترين إلى مترين ونصف، وعن حركة الرياح السطحية يتوقع أن يكون على كلا البحرين سواء كان المتوسط والأحمر بحيث تكون شمالية غربية .

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وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الخميس على أغلب محافظات ومدن مصر كان بيانها كالتالي:

القاهرة 22 30

بلطيم 21 28

وسط الدلتا 22 30

الاسكندرية 21 28

مطرح 20 27

السلوم 20 27

دمياط 22 29

العريش 18 29

سيوة 22 30

بروسعيد 23 28

رفح 18 28

الاسماعيلية 20 31

نخل 16 28

نويبع 25 31

السويس 21 31

رأس سدر 20 32

طابا 19 29

كارتين 16 29

الغردقة 24 33

مرسى علم 24 33

الطور 24 29

الوادى الجديد 25 36

المنيا 21 31

شرم الشيخ 26 34

الفيوم 20 31

بنى سويف 20 31

سوهاج 22 33

شلاتين 25 37

ابو رماد 26 36

قنا 22 35

ابو سمبل 26 38

اسيوط 20 31

الاقصر 23 37

اسوان 25 38

راس حدربة 26 35

حلايب 27 34.