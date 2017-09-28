تفاصيل النظام الجديد للأجور والذي سيشمل تغيير المرتبات

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أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، المستشار “محمد جميل” خلال مجموعة من التصريحات، أنه من بين الأمور المثيرة للغرابة في البلاد عدم تحديد الأجور الخاصة بكل وظيفة من خلال جدول محدد يمكن الإطلاع عليه لمَعرفتها.

ويمكن القول أن قيام الوحدات الإدارية المختلفة التابعة للبلاد بتحديد نظام الأجور الذي تسير عليه بشكل منفرد، هو ما قد تسبب بشكل كبير في العشوائية التي تعاني منها البلاد بالنسبة لأجور العاملين في القطاعات المختلفة.

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وقد تسبب ذلك في التفاوت و التشوهات الكبيرة التي تعاني منها أجور الموظفين في العديد من الجهات الحكومية المختلفة، والتي تسببت في لجوء الكثير من الكفاءات إلى الهجرة بسبب التراجع الكبير التي تعاني منه الأجور في القطاعات المختلفة.

الجدير بالذكر أن تلك الكفاءات قد قامت بالتنقل إلى الجهات التي تمنح أجُور أكبر وأنسب لقدراتهم، مما تسبب في معاناة الجهات الأخرى من حالة التدني نتيجة تراجع الأداء فيها.

وأضاف المستشار “محمد جميل” خلال التصريحات التي قام بها، أن الفترة المقبلة من المقرر أن تشهد إجراء التخلص من تلك العشوائية، وسيكون هذا من خلال مجموعة من الإجراءات والتي على رأسها إجراء يسمى “نظام أجر مكمل” والذي يمكن من خلاله تحديد نظام أجور جديد.

حيث من المقرر أن ينص النظام الجديد على توحيد الأجور الخاصة بوظيفة معينة بين الوزارات المختلفة، طالما أن تلك الوظيفة لا تختلف من وزارة إلى أخرى، وبالتالي يتم القضاء على مشكلة التفاوت في الأجور والتي كانت تتسبب في انتقال موظف من هيئة إلى أخرى نظرا لتدني المرتب.

ووفقا للتصريحات التي قام بها المستشار “محمد جميل” فإنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة إعلان عن النظام الجديد بكافة التفاصيل التي تتعلق به، وسيقوم هذا الجدول بالقضاء على كافة الاختلافات الموجودة بين الوحدات الإدارية والتي لا نستطيع إيجاد أي مبرر لتفسير سبب تواجدها، حيث يقوم الموظفون في تلك الوحدات بالقيام بنفس المهام.

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