أسعار مواعيد حجز تذاكر مصر للطيران بعد التخفيضات

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قامت شركة مصر للطيران بالإعلان عن قيامها بتقديم عروض جديدة للمُسافرين على خطوطها، وتشمل تلك العروض خصم 20% من أسعار التذاكر المتجهة إلى الشرق الأوسط، هذا بجانب الأسعار الخاصة التي تقوم بتقديمها للتذاكر المتجهة إلى دول المغرب العربي وأوروبا.

كما أضاف الشركة خلال التصريحات التي قامت بها أن عملاءها يُمكن لهم الاستمتاع بالفرصة التي تتيحها الشركة، والتي يمكن من خلالها السفر على متن أحدث أنواع الطائرات و التي تشمل طرازات البوينج و الإيربَاص من خلال الرحلات التي تقلع من القاهرة.

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وأعلنت شركة مصر للطيران أسعَار التذاكر بعد الخصم كالآتي:

سعر تذكرة الطيران لرحلة مصر/تونس ذهاب وعودة بعد الخصم يصل إلى 4599 جنيه، وفترة السفر تستمر من 5 أكتوبر إلى 10 ديسمبر، بينما موعد إنتهاء العرض في 5 أكتوبر. سعر تذكرة الطيران لرحلة القاهرة /الجزائر ذهاب وعودة بعد الخصم حوالي 4420 جنيه، وفترة السفر ما بين 25 أكتوبر حتى 1 نوفمبر ويجب شراء التذكرة قبل تاريخ 5 أكتوبر. سعر تذكرة الرحلة القاهرة/كازابلانكا ذهاب وعودة بعد الخصم 6500 جنيه، وفترة السفر تكون ما بين 5 أكتوبر إلى 10 ديسمبر ويجب شراء التذكرة قبل تاريخ 5 أكتوبر. سعر تذكرة الرحلة القاهرة /نيويورك ذهاب وعودة بعد الخصم حوالي 10810 جنيه، وفترة السفر ما بين 10 أكتوبر وحتى 17 ديسمبر ويجب شراء التذكرة قبل تاريخ 15 أكتوبر القادم. سعر تذكرة الرحلة القاهرة /طوكيو ذهاب وعودة بعد الخصم حوالي 9056 جنيه، وفترة السفر ما بين 10 أكتوبر إلى 17 ديسمبر ويمكن شراء التذكرة قبل موعد 20 أكتوبر. سعر تذكرة الرحلة القاهرة /فرانكفورت ذهاب وعودة حوالي 7529 جنيه، وفترة السفر تكون ما بين 1 أكتوبر إلى 10 ديسمبر ويجب شراء التذكرة قبل تاريخ 30 سبتمبر. سعر تذكرة الرحلة القاهرة /البحرين ذهاب وعودة بعد الخصم حوالي 5669 جنيه، وفترة السفر تكون ما بين 8 أكتوبر إلى 14 ديسمبر ويجب شراء التذكرة قبل تاريخ 30 سبتمبر.

جاء هذا ضمن التصريحات التي نشرتها شركة مصر للطيران على الصفحة الرسمية التابعة لها من خلال موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، وكان هذا خلال الساعات القليلة الماضية.

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