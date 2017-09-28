السبب وراء رحيل معتز الدمرداش عن قناة المحور

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أعلن رئيس تحرير برنامج 90 ، الكاتب الصحفي “سامي عبد الراضي”، حيث يتم تقديم هذا البرنامج بواسطة الإعلامي “معتز الدمرداش” على قناة المحور، خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها و التي نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”.

أن السبب وراء رحيل معتز الدمرداش والذي جاء مفاجأة لعدد كبير من المتابعين عن القناة يتلخص في تقدم القناة إلى رئيس تحرير البرنامج بطلب تقليص الراتب الذي يتقاضاه معتز الدمرداش عن البرنامج الذي يقوم بتقديمه.

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حيث طلبت القناة تقليل النفقات خلال العام الأخير من خلال تقليص الراتب إلى النصف وبالتالي ظهور معتز الدمرداش حلقتين في الأسبوع فقط بعد أن كان ظهوره لأربعة حلقات في الأسبوع، وكانت القناة تقوم بدفع الرَاتب بانتظام لمدة الثَلاث سنوات ونصف الماضية.

وأضاف عبد الراضي خلال التصريحات التي قام بها، أن معتز قام برفض هذا العرض المقدم من القناة، وبناء عليه فقد تم الإتفاق على أن يستمر عمله في البرنامج حتى تاريخ 30 سبتمبر، وبالتالي فإن الحلقة الأخيرة ستكون مع الضيف “كريم حسن راتب”.

وأضاف أن تلك الحلقة كانت بمثابة نقطة النهاية التي وضعها معتز الدمرداش لمشوار عمله الطويل في قناة المحور، وذلك بعد رفضه للعرض الذي قامت الفناة بتقديمه له والذي يقتضي تقليص راتبه إلى النصف من خلال تقليص أيام ظهوره إلى النصف أيضا إلى يومين بدلا من أربعة أيام.

كان هذا خلال التصريحات التي قام بها رئيس التحرير لبرنامج 90 الذي كان يقدمه معتز الدمرداش على قناة المحور، وكانت التصريحات قد تم نشرها من خلال رئيس التحرير على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” ردا على الكثير من التساؤلات التي جاءت حول السبب في رحيل معتز الدمرداش عن قناة المحور بعد استمراره لمدة ليست بالقصيرة.

هذا بجانب انتشار العديد من الأخبار والإشاعات التي لا أساس لها من الصحة، وللقضاء على تلك الإشاعات قام رئيس التحرير بنشر تلك التصريحات لبيان السبب الرئيسي وراء رحيله.

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