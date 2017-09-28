انتظام الطلاب في المدارس يوفر هدايا للأهالي بمقدار 10 كيلو أرز ولتر زيت نباتي

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بدأت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في يوليو 2014 مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال، وأعلنت خلال مجموعة من التصريحات أنه من المقرر الانتهاء من هذا المشروع في أغسطس 2018.

وأعلنت الوزارة أن المشروع يقوم بمنح حصص منزلية بقيمة 10 كيلو أرز و لتر زيت نباتي إلى أسر الطلاب ممن يواظبون على حضور المدرسة بنسبة انتظام تقدر ب80% فأكثر، وأضافت الوزارة أن أعداد المستفيدين بالكامل من ذلك المشروع تصل إلى 500 ألف مستفيد بواقع 400 ألف فرد.

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كما أضافت الوزارة أن ذلك المشروع يقوم من خلال الاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، ويهدف المشروع إلى تمكين 100 ألف طفل من المواظبة على الحضور في المدارس ومواصلة التعليم، وذلك من الأطفال المعرضة لخطر الإبتعاد عن التعليم والانخراط في سوق العمل.

كما ويقوم البرنامج أيضا بتوفير الوجبات الغذائية المتكاملة والتي يحصل عليها الطلاب في صورة بسكويت مدعم بالمعادن أو بسكويت بالتمر.

وعلى الجانب الآخر، فإن المشروع يقدم الدعم الكامل لربات البيوت والذي يمكن من خلال توفير القروض التي تصل قيمتها إلى 10000 جنيه والتدريب اللازم لإقامة المشروعات المناسبة، وذلك لمساعدة استمرار حضور الأطفال في المدارس.

كما ووصلت تكلفة المشروع حتى الآن حوالي 60 مليون يورو، والتي تعادل قيمة 81.9 مليون دولار ، ويتم تنفيذ هذا المشروع في البلاد من خلال الجهات الثلاثة، وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة القوى العاملة.

كما وأكدت الوزارة خلال التصريحات أن هذا المشروع يستفيد منه عدد من المحافظات التابعة للبلاد و التي من بينها محافظة أسوان ومحافظة الأقصر ومحافظة البحيرة ومحافظة أسيوط ومحافظة الدقهلية ومحافظة الجيزة ومحافظة الغربية ومحافظة الشرقية ومحافظة القليوبية ومحافظة الفيوم ومحافظة سوهاج ومحافظة بني سويف ومحافظة كفر الشيخ محافظة قنا ومحافظة مطروح.

جاء هذا خلال مجموعة من التصريحات التي قامت بها وزارة الاستثمار والتي تتعلق بالمشروع و الهدف منه والجدول الزمني اللازم للانتهاء المشروع وكذلك كافة التفاصيل الأخرى التي تتعلق بالمشروع، والجهات المشتركة في المشروع وكذلك الجهات التي تقوم بتنفيذ المشروع.

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