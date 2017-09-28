وزارة الإسكان تعلن عن آخر موعد للتسجيل بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي إلكترونيًا

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ورد أن رئيس صندوق التمويل العقاري، والتي تشغل منصب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، الدكتورة مي عبدالحميد، قد أعلنت فى أحدث تصريحاتها الإعلامية والصحفية إنه قد تقرر أن يقدم آخر فرصة إلى السادة المواطنين وتحديدًا الذين قد تقدموا بسداد مقدم جدية الحجز بالإضافة إلى مصاريف الاستعلام.

حيث جاء أن هذه الفرصة هي حتي يوم 15 من شهر أكتوبر القادم وذلك لكي يقبلوا على تسجيل طلب الحصول على الوحدة السكنية المقررة ضمن مشروع الوزارة والخاص بالوحدات المطروحة في خلال عدد 22 محافظة على مستوي محافظات مصر والتابعة إلى الإعلان التاسع فى مشروع الإسكان الاجتماعي.

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جاء فى أحدث التصريحات التي قد وردت من وزارة الإسكان أنه يجب علي هذه الفئة أن تقوم بالتسجيل إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق ويتم ذلك عن طريق الدخول على رابط “www.mff.gov.eg”، وأن قرار الوزارة قد شمل مد الفترة التي تقرر منحها للمسددين لمدة أسبوعين آخرين، وأنه قد اتخذ هذا القرار استجابة من الوزارة بطلبات السادة الذين قد سددوا بالفعل مقدمات الحجز المطلوبة.

وقد ورد في تصريحات المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن هناك عدد: “81 ألفا و525 مواطناً سددوا مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام بشكل رسمي”، بينما أكدت مي عبد الحميد من جهة أخرى قائلة: “بينما سجل إلكترونيا 74 ألفا و600 منهم طلب فقط”، وقد تم هذا التسجيل من أجل الحصول على الوحدة السكنية عن طريق استخدام الرابط السابق والخاص بـ البوابة الإليكترونية التابعة إلى الصندوق.

وقد أكدت مى عبد الحميد على أن إجمالي من سددوا حتى الآن إلى حوالي 91.5% وأنه قد تم غلق باب دفع المقدمات رسميا من قبل الوزارة من يوم 20 سبتمبر الجاري.

على من يرغب فى التواصل مع الوزارة بسبب أي تظلم أو في حالة وجود أي استفسار من السادة عملاء الصندوق كل ما عليهم سوى الاتصال علي مركز الاتصالات رقم: “1188 أو 5999 أو 5777 وذلك عن طريق تليفون المحمول، أو عن طريق استخدام رقم 090071117 من أي خط أرضي”، كما يمكن زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الدخول على رابط www.mff.gov.eg.

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