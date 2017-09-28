بيان هام من القوات المسلحة بشأن عملية اختراق الحدود الغربية للبلاد

Advertisements

ورد فى أحدث تطورات الحالة الأمنية للبلاد أنه قد تمكنت القوات المسلحة اليوم الخميس من القضاء على محاولة اختراق جديدة للحدود، حيث ورد أنه قد تم تدمير عدد 10 سيارات دفع رباعي عن طريق قصفهم من خلال القوات الجوية المصرية.

قد تبين أن هذه السيارات كانت محملة بكميات كبيرة من الأسلحة بالإضافة إلى المواد المهربة والذخائر وقد تم اكتشافهما أثناء محاولتهم التي جرت اليوم لاختراق الحدود الغربية من البلاد.

Advertisements

جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى القوات المسلحة قد قالت في البيان الرسمي الذي قد أعلنت عنه اليوم، إنه فى إطار استمرار رجال الأمن الأوفياء من القوات المسلحة المصرية لجهودهم في عملية تأمين حدود الدولة من جميع الأتجاهات وكافة الطرق الممكنة ليلاً ونهارًا والحفاظ على جميع الاتجاهات الاستراتيجية الخاصة بالبلاد جرت عملية الإستهداف اليوم التي نجح فيها رجالنا الشرفاء في القضاء على محاولة دخول مثل هذه المواد المدمرة من جديد للبلاد.

اقرأ ايضًا.. القوات الجوية المصرية: إحباط محاولة اختراق الحدود الغربية مع ليبيا

من جهة أخرى، جاء في بيان القوات المسلحة أن قد ورد إليها بعض المعلومات التي قد كان مفادها أن هناك عدد من العناصر الإجرامية تستعد فى هذه الفترة للتسلل من جديد إلى داخل الحدود المصرية وأن هذه المجموعة من المقرر أن تقوم باستخدام عدد من السيارات الخاصة فى عمليتها، وتحديدًا سيارات الدفع الرباعي، وأنه قد تقرر أن يتم تنفيذ مهمة العناصر الإرهابية الجديدة على الاتجاه الإستراتيجي الغربي من البلاد.

صدرت بعض الأوامر الخاصة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة فور تلقيها لهذه المعلومات والتأكد من صحتها أن يتم إقلاع عدد من التشكيلات الخاصة من أبناء القوات الجوية من أجل استطلاع المنطقة الحدودية من البلاد والوقوف عن وجود أي تحركات فيها وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها وتأكيد إحداثياتها .

قام رجال القوات المسلحة بإكتشاف الامر والعثور علي المنفذين للعملية وتدمير 10 سيارات دفع رباعي كانت جميعها محملة بكميات ضخمة من المواد المهربة والأسلحة والذخائر، كما يعمل رجال القوات حاليا على القبض على باقي العناصر الإجرامية الهاربة القوات .