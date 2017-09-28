أورنچ مصر تطلق اليوم رسميا ترددات خدمات الجيل الرابع الـ 4G لكافة العملاء

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سوف تستقبل اليوم، اورنچ مصر بصورة رسمية ترددات الجيل الرابع من المهندس “ياسر القاضي”، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعتبر اورنچ مصر هي أول مشغل للتليفون المحمول تحصل على رخصة الـ الجيل الرابع منذ حوالى سنة، فقد قامت اورنچ مصر باستثمار حوالي مبلغ 8.6 مليار جنيه مصري في الحصول رخصة الجيل الرابع.

قامت اورنج مصر لمضاعفة استثماراتها لتحديث شبكتها وتحسين أدائها على مستوى البلاد، وهذا من خلال دعم بفضل القرض الذي منحته لها الشركة الأم وصل إلى 750 مليون يورو، مع استثمارات اورنچ مصر فى الوقت الحالى التي تزيد عن 32 مليار جنيه مصري، وسوف يكون فى المستقبل القريب العديد من هذه الاستثمارات، كما تؤكد اورنچ مصر على اهتمامها بالاستثمار في مصر.

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منذ 10 أشهر من اجراء اختبار ترددات الجيل الرابع، فإن اورنچ مصر تحرص على استمرار إجراءات توسيع خدمات الجيل الرابع على مستوى محافظات مصر، حيث قررت اورنچ مصر فى الفترة الاخيرة إقامة فرع لتعزيز الفني وخدمة العملاء في صعيد مصر وبالأخص محافظة أسيوط، هذا بخلاف القيام بافتتاح متاجر جديدة لاورنچ مصر على مستوى أنحاء البلاد لتقديم خدمة الـ 4G بشكل أحسن لكافة العملاء.

تزامناً مع إطلاق اورنج مصر خدمات الـ 4G، تقدم أفضل خدمات وعروض الإنترنت لكافة العملاء، وتحت شعار “4G لكل الناس”، بمناسبة إطلاق اورنج مصر خدمات الـ 4G رسمياً، تقدم لكل عملائها حصرياً عرض الـ 4G الجديد، أنه كل يوم، سوف يتمكن عملاء اورنچ مصر الحصول على أربعة أضعاف قيمة استهلاكهم من البيانات في اليوم الماضي.

إن هذا العرض يكون مجاني تماماً، وبدون مقابل على الإطلاق، كل ما يستوجب أن يقوم به العملاء هو الاتصال بالكود #4# أو يقوم بالاشتراك عن طريق موقع الشركة orange.eg، علاوة على ذلك، سوف يحصل السادة العملاء على 500 ميجابايت إضافية عند القيام باستبدال شريحة الـ SIM للمحمول بشريحة أخرى لتقوية أداء خدمات الـ 4G.

حصرياً تعلن اورنچ مصر عن جهاز انترنت راوتر Flybox لسادة عملائها، فقط بسعر 999 جنيها، حتى يتمكن العملاء بالاستمتاع بأفضل اتصال للإنترنت المنزلي دون شرط الحاجة إلى وجود الخط الارضي.

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