تعرف علي موعد يوم عاشوراء بالتاريخ الميلادي والهجري.. وما فضل صيام هذه الأيام

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ينتظر المسلمون في كل مكان خلال الأيام القادمة الاحتفال بيوم عاشوراء، حيث ورد أنه يتم صيام هذا اليوم كما ورد وعلمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بصوم ويعد هذا الاحتفال في يوم التاسع والعاشر من شهر ذي محرم، وقد تم اختيار هذه الأيام في إطار رغبة النبي الكريم في أن نخالف اليهود، حيث ورد أن السبب وراء صيام هذا اليوم وحث النبي لنا على صيامه أن هذا اليوم هو اليوم الذي قد نجى فيه الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى بعد أن كان يرغب فرعون في البطش به.

وعن موعد صيام يوم عاشوراء ورد أنه يوافق كل عام هجري يوم التاسع والعاشر من شهر محرم، حيث يسعى في هذه الأيام المسلمون إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق صيام هذه الأيام والتي قد تم تحديدها في الشهر الأول من كل عام هجري وهو شهر محرم وجاء السبب في استمرار المسلمين لصيامه على الرغم من أنه ليس بفرض مثل صيام شهر رمضان من اجل إحياء سنة النبي الكريم.

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أكدت بعض المصادر أن صيام عاشوراء سوف يبدأ هذا العام من يوم غد الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2017 وذلك بالنسبة إلى التاريخ الميلادي، أما بالنسبة إلى التاريخ الهجري فهو يوافق التاسع من شهر محرم 1439 هجرية، أما عن يوم عاشوراء فقد ورد أنه يوافق يوم السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر 2017. وقد جاء فى فضل يوم عاشوراء أنه قد جاء حديث رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : “ما هذا ؟ ” قالوا : هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال: “فأنا أحق بموسى منكم”، ومن هنا جاء الأمر بصيامه.

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