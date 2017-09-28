“مركز المعلومات” يدرج خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج وثيقة الزواج

Advertisements

تقدم الحكومة المصرية العديد من الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستمرار في تقديم برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي التي تنتهجها الدولة في الفترة الحالية، مما سينعكس بشكل إيجابي كبير على جميع المواطنين والمستثمرين والشركات أيضا التي تتعامل مع الجهات الحكومية من أجل استخراج مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية وهناك العديد من الخدمات التي تقوم بها الحكومة الإلكترونية في الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية وجميع الوزارات والهيئات الرسمية الأخرى.

تابع موقع مصر 365 ما نشر على الصفحة الفيس بوك التابعة “لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” بشأن استخراج وثيقة زواج بطريقة إلكترونية.

Advertisements

حيث نشرت على موقع الفيس بوك التابع لمركز دعم المعلومات واتخاذ القرار صورة تحتوي على جميع الخطوات الواجب اتباعها من الراغب في الحصول على وثيقة زواج الكترونية وتم كتابة نص “يمكنك الآن استخراج وثيقة الزواج من الموقع الرسمي لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية”.

يستعرض موقع مصر 365 خطوات استخراج وثيقة الزواج وهي في البداية يتم الدخول على الموقع الإلكتروني وهو WWW.CSO.GOV.EG. ثم بعد ذلك عن الوصول على الموقع سيتم عرض الصفحة الشخصية لتأتي الخطوة الأولى وهي اختيار سلة الطلبات، ثم الخطوة الثانية يتم فيها اختيار بيانات الطلبات، ثم تأتي الخطوة الثالثة وهي كتابة بيانات مقدم الطلب، ثم تأتي الخطوة الرابعة والأخيرة وهي كتابة نظام الدفع ليتم دفع رسوم الخدمة لتصل وثيقة الزواج الإلكتروني إلى طلبات.

وتأتي هذه تقديم هذه الخدمة في إطار حملة تعاون قائمة بين مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الداخلية المصرية لتقوم بتوعية جميع المواطنين بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة المصرية الإلكترونية.

وتهدف الحكومة الإلكترونية إلى توصيل الخدمات بطريقة إلكترونية وسريعة إلى جميع المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم بالشكل الأسلوب المناسب بالإضافة إلى تحقيق السرعة المناسبة والكفاءة المطلوبة أثناء استخراج المستندات الرسمية، بالإضافة إلى مواكبة النظم العالمية الحديثة التي يتم تدعيمها بأحدث الوسائل الحديثة سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وترفع الحكومة الإلكترونية المصرية شعار توصل الخدمة إلى طالبها فإن هدفها الأساسي من إدراج خدمات الحكومة الإلكترونية هو خدمات المواطنين والمستثمرين وفئة رجال الأعمال للحصول على الخدمات الحكومية في أقرب مكان تواجدهم.

أقرا المزيد الآن.. استخراج “الرقم القومي” إلكترونياً والتوصيل حتي باب المنزل أو العمل بـ10 جنيه فقط