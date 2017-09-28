تعرف على اسعار كروت الشحن الجديدة بعد الزيادة المقرر تطبيقها من يوم غد الجمعة

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أعلنت شركات الاتصالات أنه بداية من يوم غد سوف يتم رفع قيمة أسعار كروت الشحن بوجه عام من جديد على كافة شركات المحمول، في زيادة جديدة قد كشفت عنها شركات الاتصالات بعد الزيادة الأخيرة التي قد أعلنت عنها فرض قيمة الضريبة المضافة على أسعار كروت الشحن للهاتف المحمول في مصر والذي قد تم تطبيقها على شركات المحمول الثلاثة خلال شهر يوليو الماضي بشكل رسمي في الأسواق المصرية.

ورد أنه قد خرجت بعض التصريحات من داخل هيئة الاتصالات من قبل مصدر رفيع المستوى، أنه قد تقرر العمل رسميا بالزيادة الجديدة على أسعار كروت الشحن المدفوع مقدما حيث من المقرر أن تصل هذه الزيادة إلى 36% وسوف يتم فرضها من قبل شركات الاتصالات الأربعة.

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جاء في تصريحات المصدر الرسمي، التابع إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن شركات المحمول الثلاثة “فودافون واتصالات وموبينيل” قد اتخذت قرارها بالإجماع بفرض الزيادة الجديدة على إجمالي أسعار كروت الشحن وانضم إليهم في طيات هذا الإتفاق الشركة الرابعة والجديد “we”، والتابعة إلى الشركة المصرية للاتصالات، كما جاء أنه قد تقرر أن يتم خفض قيمة المكالمات ولن يتم رفع قيمة الكروت الإجمالية كأحد الحلول التي قد كانت معروضة منذ فترة وتم اختيارها مؤخرًا.

ورد أنه بالنسبة إلى الزيادة الجديدة التي قد أعلنت عنها شركات الاتصالات في تصريحاتها الصحفية التي قد كشفت عنها مؤخرًأ أنه قد تقرر أن يتم طرح كارت الشحن الجديد من كافة شركات الاتصالات والذي يبلغ قيمته نحو 10 جنيهات على أن يتم إعطاء رصيد يبلغ قيمته 7 جنيهات، وبالنسبة إلى كارت الشحن والذي يبلغ قيمته نحو 100 جنيه سوف يباع في الأسواق بمبلغ 100 جنيه ولكنه من المقرر أن يعطى رصيد قيمته حوالى 70 جنيه فقط، وعلى هذا يتم التعامل مع كافة كروت الشحن بجميع أنواعها.

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