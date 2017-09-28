“الأضواء” مطالب بتغيير شعاره بسبب تشابه مع علم المثليين

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شهد جمهورية مصر العربية في الفترة الأخيرة جدل كبير ومثير حول قضية المثليين وخصوصا بعد رفع علم المثليين أو “علم قوس قزح” كما هو معروف عالميا خلال حفل موسيقي أقيم في التجمع الخامس وبالتحديد في مول كايرو فيستيفال سيتي يوم الجمعة الماضي في حفل موسيقي لفريق روك لبناني يسمى ” مشروع ليلى” بحضور جماهيري ضخم جدا ضم عدد كبير من المثليين الجنسيين.

وهذا الحدث أدى إلى إثارة الجدل على جميع السوشيال ميديا بالإضافة إلى لفت نظر جميع وسائل الإعلام المصرية لتسليط الضوء على مثل هذا الحدث الجديد على المجتمع المصري حيث قامت العديد من القنوات الفضائية بالتحليل هذه الواقعة لمعرفة من المتسبب بها ومطالبة الأمن بضبط المتسببين والمسؤولين عن هذا الحفل.

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وقامت الجهات الأمنية المصرية بإلقاء القبض على العديد من الذين قاموا برفع علم المثليين أثناء الحفل ليتم توجيه اتهامهم بتهمة الفجور والترويج للشذوذ الجنسي والعمل على إفساد قيم وأخلاق المجتمع المصري إلى غير ذلك من التهم التي وجهتها النيابة العامة إلى المتهمين.

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وتابع موقع مصر 365 تأثير مثل هذه القضية على كتاب دراسي خارجي له تاريخ ذائع الصيت ومعروف منذ أمد بعيد بين صفوف الطلاب المصريين في مختلف المراحل التعليمية وهو كتاب “الأضواء” حيث كان كتاب الأضواء يحتوي على شعاره الذي يمثل قوس قزح بالالوان الزاهية المبهجة وبعد الأحداث الأخيرة التي ألقت الضوء على علم المثليين الجنسيين الذي لم يكن معروفاً في جمهورية مصر العربية من قبل، وبعد معرفة المجتمع المصري جميعا بعلم قوس قزح فأصبح علم الكتاب الخارجي الذي يشبه نفس فكرة علم المثليين الجنسيين يثير الشبهة.

وبالفعل قام كتاب “الأضواء” الذي يعد من أهم الكتب الخارجية للعديد من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية على تغيير العلامة المائية الكبيرة التي كانت تتصدر جميع كتبه، والتي كانت تتواجد بجميع الصفحات تقريبا مما أدى إلى تقليصها لتقتصر على جزء بسيط جداَّ أعلى الكتاب حتى لا يثير أي جدل.

وتم توجيه انتقادات وسخرية بشكل كبير بسبب ألوان شعار الكتاب الخارجي بسبب تشابه مع علم المثليين جنسيا، وطالب العديد من الناشطين بضرورة تغيير علم الكتاب الخارجي “الأضواء” لتجنب أي شبهات أو إثارة جدل في الوقت الحالي.