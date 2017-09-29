بالفيديو “طفل مصري” يبهر طيار سعودي بمعلوماته الضخمة في مجال الطيران

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تابع موقع مصر 365 قيام طفل مصري بابهار طيار سعودي حيث طلب الطفل الدخول إلى كابينة قيادة الطائرة ليتكلم مع قائد الطائرة عن تفاصيل هامة بشأن عمل الطائرة وإقلاعها أيضا، كما أوضح الطفل أنه لديه حديث خاص مع قائد الطائرة أثناء قيادته.

وسمح قائد الطائرة للطفل بالدخول إلى كابينة القيادة بحسب ما جاء في فيديو تم تصويره للطفل أثناء تحدثه مع قائد الطائرة حيث تحدث الطفل المصري مع قائد الطائرة باللغة الإنجليزية بطريقة متمرسة، وبعد هبوط الطائرة المتوجه إلى مطار الرباط أبهر الطفل قائد الطائرة حيث تحدث معه عن محركات الطائرة وعن عملية هبوط الطائرة وتفاصيل أخرى، كما أوضح الطفل أن معرفته بالمفاتيح الخاصة بعملية هبوط الطائرة وطريقة إقلاع الطائرة وكأنه قائد طائرة ماهر ذو خبر في المجال.

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وفي بداية حديث الطفل أوضح لقائد الطائرة أن بعض الطائرات لديها توربين هوائي خارجي فسأله القائد لماذا لديها تروبين فأجاب الطفل أنه يقوم باستعادة طائرة لأنظمة الطائرة إذا حدث عطل في المحركات الخاصة بالطائرة، كما أوضح الطفل أن التوربين الهوائي الخارجي يساعد في استرجاع الأنظمة للتحكم في الطائرة، وأضاف الطفل أنه نظراً إلى أن المحركات تكون بدون طاقة فإن أبواب عجلات الهبوط سوف لن تغلق، وأضاف أنه بعد ذلك يجب أيضا أن تقوم بشيء ما لإنزال جنيحات الطائرة ليتم إنزالها بإستخدام قوة الجاذبية.

كما أضاف الطفل إلى قائدة الطائرة أنه في حالة عدم امتلاك طاقة هيدروليكية والطائرة تنحرف تجاه اليمين ، فعلى قائد الطائرة خفض قوة الدفع للمحرك رقم واحد جهة اليسار، وعليه أيضا العمل على زيادة قوة الدفع للمحرك رقم اثنين إلى جهة اليمين، وأوضح الطفل أن بعد هذه الإجراءات ستعود الطائرة إلى مستوها من جديد، وأضاف قائد الطائرة أن هذا ما يسمى القوى الغير متطابقة.

وسأل القائد الطفل كم عمرك، فأجاب أنه اسمه آدم وعمره خمس سنوات وإحدى عشر شهراً، وأشار الطفل أنه يريد أن يصبح قائد طائرة عندما يكبر مثل قائد الطائرة تماما، كما تبين أن الطفل مصري الجنسية واعترف قائد الطائرة بذكائه وإتقانه الكبيرة للغة الإنجليزية و بصحة معلوماته عن قيادة الطائرة.