مواطنون ضد الغلاء تدعو مستخدمي خدمات المحمول لحملة مقاطعة يوم الأحد المقبل

يبدو أن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بخفض قيمة الرصيد فى كروت الشحن لم يمر مرور الكرام فبعد ساعات من إعلان القرار تباينت ردود الأفعال بين المواطنين والذين أكدوا أن ما يحدث يفوق الاحتمال .
وعلى الفور قررت جمعية “مواطنون ضد الغلاء” أن تقوم بعمل حملة مقاطعة جزئية لمدة يوم واحد وذلك إعتباراً من يوم الأحد القادم إحتجاجاً على الزيادة 36% التي تم إقرارها .
ونشرت الجمعية بياناً بحملة المقاطعة قالت فيه أنها تدعو مستخدمي الخطوط المحمولة فى الشركات الثلاث اورنج وفودافون واتصالات أن يقوموا بالتوقف عن استخدام الهاتف المحمول ليوم واحد فقط وأن يكون الاستخدام فى أضيق الحدود وللضرورات أو الطوارئ على ان يتم خلال أيام تشكيل جبهة وطنية من عدد من الأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية حتى يستطيع المستهلكون من فرض كلمتهم على هذه الشركات التي تمارس عمليات سلب لأصوات المصريين .
ودعا “محمود العسقلانى”رئيس الجمعية الى ضرورة تعديل نظام المحاسبة على كسر الدقيقة وأن يكون الحساب بالثانية ، وأن يتم التواصل مع قيادات الشركات الثلاث حتى يكون هناك حالة حوار جاد ونقاش اثنائهم عن الزيادة الأخيرة وتحسين الخدمة .
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وكانت الشركات الثلاث قد تقدمت بطلب الى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف تقليل قيمة الرصيد الذي يعطيه كل كارت من كروت الشحن بحسب قيمته المادية بنسبة 36% ، على أن تظل القيمة الشرائية للكارت كما هى ولا تتغير .
ووافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الطلب الذى تقدمت به شركات المحمول الثلاث على أن يتم العمل به بدءا من الغد، وهو ما أثار امتعاض العديد من مستخدمى خدمات التليفون المحمول نظراً لأن هذه لم تكن المرة الأولى التى يتم فيها زيادة قيمة كروت الشحن أو يتم تقليل قيمة الرصيد داخل كروت الشحن بمختلف فئاتها .
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