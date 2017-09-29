أخبار الطقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات اليوم الجمعة علي أغلب السواحل الشمالية طقس معتدل على أن يكون الطقس مائل للحرارة وذلك على كلاً من الوجه البحري بالإضافة إلى محافظة القاهرة ويمتد حتى يصل إلى شمال الصعيد، ويصبح الطقس حار على كلاً من مناطق جنوب الصعيد فى ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

جاء في تصريحات خبراء الأرصاد أنه تقل الرؤية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على أغلب المناطق المتفرقة وذلك من شمال البلاد كما يتوقع خبراء الهيئة أن تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على كلاً من شمال البلاد وقد جاء أنه سوف تكثر هذه السحب على أغلب السواحل الشمالية على أن يصاحبها خلال اليوم سقوط الأمطار الخفيفة في بعض المناطق منها وعن حركة الرياح ورد أنه سوف يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما أشار خبراء الأرصاد في بيانها الرسمي أنه سوف تنشط خلال اليوم على أغلب مناطق جنوب سيناء كما يتوقع أن تنشط حركتها اليوم على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

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أما بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فقد جاء أنه من المتوقع أن يسود خلال اليوم الجمعة طقس معتدل مع وجود ارتفاع في حركة الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين أما عن حركة الرياح فقد ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة مع وجود ارتفاع فى حركة الموج خلال اليوم عليه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء فيما يخص درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال اليوم الجمعة على كافة محافظات ومدن مصر فقد كانت كالتالي:

القاهرة 22 30

الإسماعيلية 20 31

سيوة 22 33

بورسعيد 23 29

وسط الدلتا 22 30

الإسكندرية 21 28

دمياط 22 29

الغردقة 24 32

مرسى علم 24 32

بلطيم 21 28

مطروح 20 28

السلوم 18 30

رفح 18 28

رأس سدر 20 30

نخل 16 28

كاترين 13 27

الطور 24 28

نويبع 24 30

طابا 19 29

شرم الشيخ 25 32

المنيا 21 31

العريش 18 29

السويس 21 31

أسيوط 20 31

الفيوم 21 31

بنى سويف 21 31

سوهاج 22 33

الوادى الجديد 24 36

الأقصر 23 36

ابو رماد 26 34

قنا 22 35

أبوسمبل 25 37

شلاتين 25 35

راس حدربة 26 34

أسوان 26 37

حلايب 27 33.