دار الإفتاء تكشف عن حكم قرأة القرآن بملابس البيت الخفيفة

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من أفضل الأعمال والتي لها ثواب كبير هي قراءة القرآن الكريم والذي يعد أحد المعجزات و النعم التي وهبنا الله إياها ويسعى المسلمين إلى التقرب إلى الله عن طريق قراءته وعلى هذا ورد أن هناك الكثير من التساؤلات التي تكمن في صدور المسلمين عن الوضعية الصحيحة التي يمكن من خلالها قراءة القرآن.

ورد أن بعض النساء يحببن قرآة القرآن خلال اليوم ولكن جاء أن هناك العديد من التساؤلات التي تخرج منهن حول طريقة هذه القراءة والتي من ضمنها ورد هل يمكن أن يتم قرآة القرآن والمرآة ترتدي ملابس المنزل وخاصة الخفيفة منها؟.

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قام الدكتور العلامة عمرو الورداني، والذي يعمل فى منصب أمين الفتوى التابعة إلى دار الإفتاء المصرية، بالرد على سؤال السائلة والذي ورد إليه حيث قال إن قراءة القرآن الكريم تدخل في باب ذكر الله عز وجل وعلى هذا يجوز ذكر الله في كافة الحالات وجميع الأوضاع سواء كان هذا الذكر والإنسان نائما أو واقفا أو جالسًا أو في وضع آخر ولكن يشترط التأدب مع ذكر الله في كافة الأوضاع.

أكد الشيخ في تصريحاته ورده علي هذا السؤال إلى أنه يستحب للإنسان أن يكون يسعى في تعامله مع الله إلى التأدب والتي من ضمن هذا المسعى يدخل قراءة القرآن الكريم ويحاول الالتزام كلما كان في استطاعة.

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جدير بالذكر أن أمين الفتوى قد أكمل في تصريحاته التي خرجت في إطار رده على سؤال السائلة والذي قد ورد إلى صفحة دار الإفتاء المصرية والتي كانت تقول سيدة فيها: “هل يجوز قراءة القرآن بملابس خفيفة؟”، أنه قد اقر بالإيجاب علي هذا الأمر حيث قائل: نعم يجوز أن يتم القراءة بها ولكن فى حالة كان باستطاعة المرأة ارتداء الملابس بشكل محتشم أثناء القراءة فى إطار تأدبا مع الله وتأدبًا مع كلامه فهو أفضل حيث يكون لها أفضل من حيث تعظيم الثواب فى القراءة والاجر.