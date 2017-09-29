علي جمعة يكشف عن حكم منع الرجل لزوجته من زيارة أهلها؟

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الكثير من الأمور بات يغفل عنها بعض الأزواج أو الزوجات وربما يعتقد البعض أنها حقوق له دون أن يعلم صحة اعتقاده من عدمه، وفي الفترة الماضية ورد إلى العديد من الأسئلة حول هذا الشأن حيث قامت متسائلة بالسؤال عن حكم منع الزوج لزوجته من رؤية أهلها أو زيارتهم وهو الأمر المتعلق حكم زيارة الزوجة لبيت أهلها بوجه عام، وعلى هذا قام الشيخ على جمعة بالرد عليها وتوضيح الأمر.

ورد إلى الدكتور على جمعة، والذي يعد مفتي جمهورية مصر العربية السابق، قد كشف الحكم الشرعي الخاص بسؤال إحدى السائلات عن حكم الدين فى إن الرجل يمنع زوجته من زيارة أهلها، حيث ورد في رده أنه قال لا يحل للرجل شرعا أن يمنع زوجته بأي شكل من الأشكال من زيارة أهلها وعن السبب وراء ذلك قال إن هذا المنع يترتب عليه قطع لصلة الرحم وبهذا يعد طلبه فى قع الرحم بين الزوجة وبين أهلها و يترتب عليه وقوع الضرر.

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قد أضاف الشيخ على جمعة فى رده على السائلة التي قد شرحت له سؤالها قائلة: “منع زوج ابنتي ابنتي عن زيارتنا لكن هو يزور امه ويجلس لديها باستمرار”، وقد أكملت السيدة قائلة: “فعلت الزوج كانت قطع رحم لي، فهل لي أن أقطعها منه كما فعل؟”.

علق جمعة علي سؤال الزوجة قائلاً أن فى البداية الزوجة واجب عليها فى الشرع طاعة زوجها، كما لا يحق للأم أن تعمل على قطع ابنتها عن زوجها للرد علي تصرفاته، كما أوضح لها أنه من حق الزوجة أن تزور بيت أهلها مرة فى الأسبوع وذلك بالنسبة إلى رأي الأحناف ولا يحق لزوجها أن يقوم بمنعها عن تلك الزيارة ويمكن أن يحكم القاضي بينهما في هذا الأمر فى حالة أن وصل الأمر بينهما للقضاء، وأنا فى حالة كان منزل الزوجة بعيد عن أهل الزوجة ففي هذه الحالة يمكن لأهل الزوجة أن يقوموا بزيارة ابنتهم فى أي وقت أرادوا ولا يمكن أن يقوموا بمطالبة زيارتهم أسبوعيا لما فى الأمر من تكلفة على الزوج، فالأصل لا ضرر ولا ضرار.

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