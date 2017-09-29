“أحمد هشام” يحذر سائقي السيارات من الشبورة المائية

Advertisements

تشهد جمهورية مصر العربية حالة من الشبورة المائية وخصوصا على الطرق الساحلية والطرق الزراعية في الساعات الأولى من الصباح الباكر مما يؤثر على الرؤية للإنسان العادي وكذلك الرؤية أثناء قيادة السيارات.

وتابع موقع مصر 365 تصريحات الخبير المروري اللواء أحمد هشام حيث شرح الحالة المرورية التي تشهدها جمهورية مصر العربية اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الحالي لعام 2017 الموافق يوم الجمعة، حيث أوضح أن الحالة المرورية تشهد سيولة في جميع الأرجاء والمحاور في ظل التواجد الأمني والخدمات المرورية الكثيفة على جميع الطرق والتي تم دعمها بالتدابير الأمنية اللازمة بوجود بأوناش الطوارئ للعمل على حل أي مشكلات تعيق حركة السيولة المرورية.

Advertisements

وأطلق اللواء أحمد هشام تحذير إلى جميع سائقي المركبات حيث أوضح أن عليهم توخي الحذر والحيطة أثناء قيادتهم للسيارات وخصوصا في الساعات الأولى من صباح اليوم بسبب وجود شبورة مائية بصورة كثيفة على الطرق الزراعية وكورنيش النيل بالإضافة إلى الطرق الساحلية، وأوضح أنه لا يوجد أي أعمال إصلاح تجرى في الوقت الراهن على “كوبري أكتوبر” باستثناء “كوبري الدقي” الذي يجرى فيه في الوقت الراهن وأعمال إصلاح.

كما أوضح اللواء أحمد هشام أن جميع الطرق السريعة متوفر بها خدمات مرورية وأمنية بشكل مكثف للعمل على توفير السيولة المرورية وتسيير حركة السيارات بالإضافة إلى انتشار سيارات الإغاثة المتواجدة على الطرق السريعة في ظل توفير التدابير الأمنية والصحية اللازمة لإنقاذ أي حالة طوارئ أو تحسباً لوقوع أي حادث.

والجدير بالذكر أن الشبورة أو الضباب الصباحي من أشهر مظاهر الطقس وخصوصا في الجزء الشمالي من جمهورية مصر العربية حيث يتشكل الضباب بشكل كبير في ساعات الليل المتأخرة إلى الساعات الأولى من الصباح على مناطق الوجه البحري ومناطق محافظة القاهرة، والمدن الساحلية وتزداد الشبورة المائية في فصل الصيف.

وترجع أسباب تكون الشبورة المائية أن معظم المناطق الواقعة في شمال جمهورية مصر العربية تتميز بتضاريسها السهيلة وقربها من البحر الأبيض المتوسط لذا يكون من السهل عبور الكتل الهوائية الرطبة من البحر إلى اليابسة بدون وجود أي عوائق تضاريسية مثل الجبال وخصوصا في فصل الصيف تتبخر مياه البحر لتتحول إلى رطوبة في طبقات الجو وتتحرك الكتل الرطبة عادة بفعل الأنظمة الجوية إلى اليابسة مكونة ظاهرة الضباب.

أقرا المزيد أخبار الطقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر