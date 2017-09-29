“الجيزة” تدرج جوائز وقوافل طبية مجانية لجذب الأهالي لفصول محو الأمية

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تابع موقع مصر 365 ما قامت بها محافظة الجيزة بوضع مشروع لمحو أمية سكان المحافظة بالإضافة إلى محو أمية العاملين بها انطلاقاً من حق المواطن المصري في التعليم مادام على قيد الحياة وإيمانا من محافظة الجيزة بأهمية محو أمية الكبار من أجل تحقيق تنمية ثقافية واجتماعية واقتصادية.

وأشار محافظة الجيزة أن برنامج محو الأمية يعد من ضمن أولويات المحافظة، حيث لا توفر جهداً في تقديم جميع الإغراءات التي تدفع الأهالي إلى التقدم لفصول محو الأمية المقامة في المحافظة.

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وصرحت نائب محافظ الجيزة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع الدكتورة منال عوض إن المحافظة قامت بتقديم العديد من الخدمات والعمل على جذب الدارسين في فصول محو الأمية بتقديم إغراءات لإكمال دراستهم، وصرحت أن الاهتمام الأكبر سيكون موجه إلى القرى الفقيرة والسيدات ومراكز الجنوب بشكل خاص.

وأوضحت منال عوض أن عدم رغبة العديد في الذهاب إلى فصول محو الأمية دفعت محافظة الجيزة إلى تقديم مجموعة من الإغراءات خصوصا لفئة السيدات للحضور في فصول محو الأمية.

وأشارت منال عوض أن من ضمن هذه الإغراءات أدراج قوافل علاجية من قبل محافظة الجيزة لتعمل على إقناع الأهالي إلى الذهاب إلى فصول محو الأمية لإكمال دراستهم، حيث تجوب هذه القوافل جميع النجوع والقرى ومراكز محافظة الجيزة التي ترتفع بها نسبة الجهل والأمية ليتم إجراء الكشف المجاني عليهم وإقناعهم بالحضور في فصول محو الأمية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن من الإغراءات أيضا التي ادرجتها محافظة الجيزة لدفع المواطنين إلى إكمال دراستهم ومحو أميتهم هي إعفاء أي مواطن يقوم بحمل كارنيه يثبت أنه منضم إلى فصول محو الأمية ليتم إعفاء هذا المواطن من جميع الرسوم العلاجية في المستشفيات الحكومية بالإضافة إلى إعفاء أولاده من جميع مصاريف المجموعات المدرسية في المدارس التابعين لها خلال فترة دراسته في فصول محو الأمية وتعليم الكبار.

كما أوضحت منال عوض أن هناك جوائز مالية تحفيزية وعينية للناجحين في اختبارات فصول محو الأمية وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من أهالي محافظة الجيزة لفصول محو الأمية وتعليم الكبار.

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