تعرف علي معلومات عن العطر القاتل”ريلاكس” الذي يحتوي علي مواد سامة

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ظهر في الفترة الأخيرة عطر يسمى”ريلاكس” العطر الذي يتم انتاجه بواسطة احدي الشركات الكبري التي تتسبب في الكثير من حالات الوفيات بسبب احتواء العطر علي المواد السامة وتم التأكد أن العطر يسبب الوفاة بعد استعماله بثلاثة أيام، وقد حذرت أكثر من دولة مواطنيها من استعمال هذا العطر، وقد أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بيان تنفي فيه رواج هذا العطر في مصر وقد حذرت وزارة الدفاع الجزائرية من تداول العطر المعروف بعطر”ريلاكس” العطر الذي يتسبب في الموت المفاجئ بعد استعماله وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن العطر القاتل تم اكتشافه بعدد من الدول العربية وأبرزها العراق ومصر والبحرين والكويت ولبنان والسودان.

وقد أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيان عسكري يفيد بإن التحاليل الكيميائية التي تم إجرائها على العطر أفادت بأن تم إخضاع المستعملين لفحوصات طبية كثيرة وتم إثبات أنه سام ولكن الأعراض الخاصة به لا تظهر مباشرة بعد استعماله بل يكون لها مفعول متأخر يمتد لثلاثة أو أربع أيام بعد قيام المستخدم علي رشه علي جسمه ويواجه المستخدم بعدها الموت، وقد طالبت وزارة الدفاع المواطنين بعدم اقتناء عر ريلاكس والتوقف بشكل نهائي عن استخدامه ومراعاة الهدوء خلال عملية منعه لتفادي نشر الذعر والخوف وسط أفراد الأسرة بعد استعمالهم هذا العطر للتركيز على تفادي الموت المفاجئ.

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ويذكر أن إحدى شبكات التلفزيون الشهيرة أعلنت عن وجود العطر السام بالسوق المصري والسعودي واللبناني بالإضافة إلى العديد من الدول العربية، وقد صرح مدير مديرية التموين بمحافظة المنيا الدكتور”محمد يوسف” أن المديرية قد استلمت خطااب من وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انتشار عطر بالسوق المصري يسمي “ريلاكس” وهذا العطر يسبب الوفاة وتم تشكيل العديد من الحملات من مباحث التموين للسيطرة علي الوضع وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة بالتعاون مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ووزارة الصحة لحصر الأسواق والتنقيب علي هذا المنتج والعمل علي أخذ عينات من العطر وتحليلها للتأكد من سلامته وسلامة المواطنين وتم التأكد من عدم وجود هذا العطر السام بالأسواق المصرية.