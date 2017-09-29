غادة والي: نحاول التحكم في ارتفاع نسبة الخصوبة في الصعيد من خلال إقامة برامج تنظيم الأسرة

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أعلنت وزير التضامن الاجتماعي “غادة والي” خلال مجموعة من التصريحات أن أعداد النساء الموجودين في منطقة الصعيد والتي تقل أعمارهن عن 35 عام تصل إلى 3632 إمرأة.

وأضافت خلال التصريحات أن تلك الأعداد لديها أطفال تتراوح أعدادهم من طفل إلى ثلاثة أطفال، هذا بجانب أن نسبة الخصوبة عند هؤلاء من المتوقع أن تمتد لحوالي 10 سنوات أيضا.

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كما أكدت خلال التصريحات أن نسبة الخصوبة في الصعيد ترتفع عن باقي المناطق بشكل ملحوظ، ولكن الوزارة سوف تحاول خلال الفترة القادمة التحكم في تلك الارتفاعات من خلال برامج خفض معدلات الإنجاب المقرر تطبيقها خلال الفترة القادمة.

كما أشارت والي إلى قيام الوزارة خلال الفترة القادمة بتطبيق كافة الوسائل التي يمكن من خلال تطبيق برامج تنظيم الأسرة وكذلك توفير فرص عمل للسيدات وذلك بالنسبة للمشروعات الصغيرة التي يمكن لهن المشاركة فيها.

وكان هذا خلال عدد من التصريحات التي قامت بها والي والتي تمت إذاعتها على القناة التلفزيونية “المحور” خلال البرنامج التلفزيوني “90 دقيقة”، وأضافت أن الوزارة تسعى إلى المزيد من الوسائل الجديدة التي يمكن من خلالها التحكم في معدلات النمو السكاني والتي تؤثر على النمو الاقتصادي بشكل كبير وتلتهمه.

وأضافت خلال التصريحات كذلك أن التأثير الذي تتركه البرامج المعرفية والثقافية على وعي النساء في تلك المناطق يكون أقوى من الأثر الذي يتركه القانون، وسوف تقوم الوزارة بتحقيق خفض معدلات الإنجاب وذلك من خلال العناصر المحفزة التي سيتم اتباعها من أجل السيطرة على تلك المشكلة.

الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات التي تمر بها معدلات النمو السكاني خلال الفترة الأخيرة تأتي على رأس المشكلات التي تعاني منها البلاد، والتي تتسبب بشكل كبير في تراجع المعدلات المتوقع تحقيقها كنَتيجة للإجراءات التي تتخذها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي.

ولهذا فإن هناك الكثير ممن يهتمون بالتحكم في تلك المعدلات للقضاء على المشكلات التي تواجه البلاد و التي تترتب على الارتفاعات التي تمر بها معدلات النمو السكاني خاصة خلال الفترة الأخيرة والتي تزيد من حجم المشكلات التي تعاني منها البلاد.

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