“مساعد وزير الآثار” يلقى “سيناء عاصمة السياحة الدينية” في شرم الشيخ

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صرح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ومساعد وزير الآثار الدكتور “محمد أحمد عبداللطيف” في محاضرة ألقاها أمس الموافق يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجاري 2017 تحت عنوان “سيناء عاصمة السياحة الدينية” وذلك على هامش فعاليات مؤتمر “ملتقى الأديان” الذي يعقد في الفترة الحالية في مدينة سانت كاترين وشرم الشيخ تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وتابع موقع مصر 365 فعاليات محاضرة “سيناء عاصمة السياحة الدينية” حيث حضر المحاضرة وزير الآثار “خالد العناني” حيث حضر نيابة عن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كما حضر رئيس اللجنة الدينية في البرلمان المصري أسامة العبد، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان بالإضافة إلى حضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وحضر عدد كبير من المستثمرين والشخصيات العامة والإعلاميين والمسئولين التنفيذيين.

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وقام محمد أحمد عبداللطيف باستعراض أهمية منطقة سيناء على مر الأزمة وعلى مر التاريخ واستعرض قيمة سيناء الأثرية، وأضاف أن سيناء جمعت آثار لجميع الأديان السماوية الثلاثة الإسلامية والمسيحية واليهودية ولهذا استحقت عن جدارة أن تكون عاصمة للسياحة الدينية.

وصرح محمد أحمد عبداللطيف عن وجود آثار إسلامية وقبطية عديدة ومنتشرة في أرجاء منطقة سيناء ومنها قلعة صلاح الدين القائمة في طابا، وقلعة نويبع ورأس الجندي بالإضافة إلى قلعة نخل.

وأشار محمد أحمد عبداللطيف إلى الطرق التاريخية الموجودة في سيناء مثل طريق الخروج، وطريق الحج الإسلامي بالإضافة إلى طريق حورس الحربي وطريق رحلة العائلة المقدمة، وأوضح أيضا من خلال حديثة وجود منطقة عيون موسى والتي لها أهمية دينية وتاريخية عظيمة وكبيرة.

والجدير بالذكر أن منطقة سيناء على الرغم من غناها بالآثار السياحية الشاهدة على حضارات عديدة قديمة منها الحضارة الفرعونية والحضارة اليونانية والحضارة الإسلامية والحضارة الرومانية والحضارة القبطية.

وتعد منطقة شمال سيناء من المناطق التي تحتوي على العديد من الآثار وخصوصا الآثار الفرعونية حيث يعد تل الفرما في طريق القنطرة العريش من أهم حصون الدفاع عن الدلتا ناحية الشرق، كما وقعت به العديد من المعارك بين جيوش المسلمين وجيش الرومان، كما يوجد منطقة تل حبوة، ودير سانت كاترين، ووادي فيران.

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