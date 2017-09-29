اسعار كروت الشحن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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تابع موقع مصر 365 في الفترة الحالية مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية “فيسبوك وتويتر” ، حيث أنه خلال هذه الأيام حدث اثارة كبيرة في كل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع اسعار كروت الشحن، وقد ظهر من خلال ردود أفعال المواطنين على مواقع فيسبوك وتويتر كمية الغضب بين الشعب المصري بسبب هذا الأمر، ولم يقف الأمر على وجود ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بل وصل للشارع المصري نفسه في أرض الواقع حيث أصبح من الواضح غضب العملاء عن شراء كروت الشحن في الشوارع.

والجدير بالذكر أن هذه الضجة الكبيرة التي ملأت الوسط المصري سواء في مواقع التواصل الإجتماعي أو في الشارع المصري، جاء بعد إعلان الأسعار الجديدة لكروت الشحن في مصر حيث ان الحكومة في جمهورية مصر العربية قد أقرت زيادة كبيرة على كروت الشحن وتقدر هذه الزيادة بحوالي 36%، وتم تطبيق هذه الزيادة من خلال تثبيت سعر الاساسي لكارت الشحن لكن تم تقليل القيمة التي سوف يحصل المواطن عليها بعد أن يقوم بشحن الكارت،وبناء على ذلك السياسية التي تم اتباعها من قبل شركات المحمول بعد قرار الحكومة أصبح الكارت من فئة 10 جنيهات يحمل قيمة 7 جنيهات وهكذا الأمر في باقي كروت الشحن بدأ من كروت شحن الفكة.

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وبناء على هذا الأمر قام عدد من المواطنين المصريين بتدشين بعض الوسوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وقاموا من خلالها بانتقاد هذا القرار وتمت المطالبة من كل فئات المجتمع بأن يتم التراجع عنه، وقد قام بعض المواطنين بتعليق بطريقة ساخرة على هذا الأمر حيث قاموا بوصف يوم الخميس بأنه الخميس الأسود وذلك بسبب انه اليوم التي تصدر فيه القرارات الصادرة للشعب المصري.

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والجدير بالذكر انه قد قام بعض المعلقين في صفحات الفيس بوك وتويتر رواد التواصل الاجتماعي بربط هذا الأمر الذي يحدث من غلاء في الأسعار بربطه بشركة الاتصالات الجديدة، حيث يرى البعض أن تزامن ارتفاع اسعار كروت الشحن مع نزول شركة جديدة للاتصالات في مصر لا يعتبر أمر من قبيل الصدفة، وأن وجود تلك الشركة في السوق المصري له علاقة بالأمر.