رد شركات المحمول في مصر على غضب الجماهير الناتج عن أسعار كروت الشحن الجديدة

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كشف موقع مصر 365 ما قام به العديد من المواطنين المصريين، حيث أنهم قد جاؤوا إلى الصفحات الرسمية لشركات المحمول المصرية “فودافون، اتصالات، اورانج” على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، تويتر” ، وكان ذلك من اجل ان يقوموا بتفريغ الغضب التي تسبب فيها أسعار كروت الشحن الجديدة، حيث أن الحكومة المصرية قد أقرت زيادة تصل إلى حوالي 30 في أسعار كروت الشحن المصرية.

وقد قامت الشركات الثلاثة بالرد على أسئلة الجمهور الغاضبة، حيث قام مسؤول التواصل الاجتماعي في كل شركة برد بطريقة الشركة وسياستها العامة عن استفسارات الجمهور، وتم التصريح من قبل الثلاث شركات عن أسباب زيادة أسعار كروت الشحن في الشركة، حيث أن الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات قد اوضح انه قد ارسل موافقته إلى شركات الاتصالات وذلك من أجل خفض رصيد كروت الشحن بنسبة وصلت إلى 36 بالمئة على الكارت.

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والجدير بالذكر أنه تم التعليق بعبارات مليئة بالهجوم وبعض الاستفسارات الغاضبة على الصفحة الرسمية في الفيسبوك لشركة “فودافون” وذلك بسبب خفض قيمة كروت الشحن، وقد قامت فودافون بالرد من خلال صفحتها برد موحد وهو أن الشركة قد قامت بذلك حتى تستطيع ان تستمر بتقديم الخدمات بنفس الجودة والمستوى الذي يليق بعملاء الشركة، وايضا بسبب زيادة مصاريف التشغيل حيث انها وصللت الى ما يزيد عن 45 بالمئة كنتيجة لتعويم الجنيه المصري “تحرير سعر الصرف”

ومن جهة أخرى قامت شركة اتصالات بتوحيد ردها على العملاء قائلة أن الزيادة الواردة على كروت الشحن جاءت بناء على ما قد تلقته الشركة من تعليمات جاءت من قبل الجهاز القومي المصري من أجل تنظيم الاتصالات، حيث أنه تم قرار حكومي يتغير أسعار كروت شحن من بداية من اليوم الجمعة الموافق يوم 29 من شهر سبتمبر 2017.

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وقد التزمت شركة أورانج مصر الصمت بخصوص هذا الأمر ولم تقم بالتعليق على الإطلاق على الاستفسارات الموجهة لها ولا على السخرية التي طالت عروض الانترنت الخاصة بها حيث أنه عرض “4G تمتع باربع اضعاف شحن الإنترنت” قد أصبح مثيرا للسخرية بالنسبة للعملاء بعد التعديلات الجديدة.