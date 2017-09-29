فودافون ترد على عملائها الغاضبين على تويتر بخصوص ارتفاع اسعار كروت الشحن

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قام موقع مصر 365 بمتابعة الرأي العام المصري، حيث أن آخر الأمور التي تشغل الرأي العام في مصر هو الارتفاع المفاجئ لأسعار كروت الشحن، حيث قام المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بإقرار هذه الزيادات، حيث وصلت إلى حوالي 36 في المية على سعر الكارت،وما تم هو ان سعر الكارت استمر كما هو ولكن قيمة الشحن هي ما قلت، فأصبح كارت الشحن الذي ثمنه عشرة جنيهات، يوجد بداخله شحن بقيمة سبعة جنيهات فقط.

والجدير بالذكر أن هذا الأمر قد أثار الغضب بشكل واسع في الشارع المصري بين المواطنين المصريين، وقد ظهر رد فعل الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الأمر، حيث تم نشر الأمر خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وقد قام الشباب بمهاجمة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركات المحمول الثلاثة”فودافون، اتصالات، اورانج” وقد تناول الثلاثة شركات الأمر بطريقة مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويذكر أن شبكة فودافون قد قامت بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها بصدد أن تقوم بتنفيذ هذه الزيادة المقررة من قبل الحكومة المصرية على كروت الشحن في السوق، وتقدر هذه الزيادة بنسبة تصل إلى حوالي 36 في المءة ، وتم الاعلان ان هذا الامر سوف يبدأ من منتصف الليل، الساعة 12 صباحا بتوقيت القاهرة، وقد اضافت الشركة من خلال الموقع قائلة “من بكرة سوف يتم تغيير فى قيمة الرصيد الموجود في كروت الشحن وذلك بمعنى أن كارت الـ10 والذي ثمنه يصل إلى 10 جنيه سوف يضيف 7 جنيه رصيد أساسي بلا من عشرة جنيهات”.

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ومن جهة أخرى قامت شبكة فودافون بالتوضيح من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص التدوينات القصيرة “تويتر”، بأن سبب تحريك الأسعار الخاصة بكروت الشحن، وهو قرار تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، وقد تمت هذه الزيادة من اجل ان تستطيع الشركة أن تستمر فى تقديم نفس الخدمات بنفس الجودة والمستوى دون ان يحدث اي خلل، وايضا جاء هذا الارتفاع في أسعار الكروت لكي يتم مواجهة الزيادة التي تمت في مصاريف التشغيل حيث انها وصلت الى أكثر من حوالي 45 %.