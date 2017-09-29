الأرصاد تتوقع أمطار غزيرة واضطراب في حركة الملاحة في البحر الأحمر

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يقوم موقع مصر 365 بمتابعة الأحوال الجوية المصرية وفي خلال الفترة الحالية يسود مصر فصل الخريف المعتدل، ومع الاستعداد لدخول فصل الشتاء، تمت تغيرات عدة في الأحوال الجوية قامت هيئة الأرصاد يتوقعها، حتى يتم تحذير المواطنين من اي ظواهر جوية من شأنها تؤثر على نوع الملابس سواء كانت شتوية او صيفية، ومنذ بداية الاعتدال الخريفي أصبح الحالة الجوية في مصر مائلة إلى الاعتدال، لكن يمكن أن يتخللها أيام حارة وأخرى باردة.

والجدير بالذكر أن خبراء الأرصاد الجوية قد قاموا بدراسة المناخ في يوم السبت القادم، وتم التصريح أن غدا السبت سوف يكون طقسا معتدلا وذلك في على مدى السواحل الشمالية لجمهورية مصر العربية، وسوف يصبح الطقس مائل للحرارة في المناطق الواقعة في الوجه البحرى والعاصمة المصرية القاهرة وذلك حتى المناطق الواقعة في شمال الصعيد المصري، وفي جنوب الصعيد سوف يكون الجو حارا خلال النهار، لكن جوا لطيفا خلال الليل.

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ويذكر أن الرؤية سوف تقل في الشبورة المائية في الصباح وذلك على مدى بعض المناطق المتفرقة في شمال جمهورية مصر العربية وفي بعض المناطق في وسط سيناء، ويذكر أنه سوف تظهر بعض من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة في بعض المناطق في شمال البلاد، وسوف تكون هذه السحب متكاثرة خصوصا في السواحل الشمالية، وقد يصاحب هذه السحب سقوط أمطار خفيفة في هذه المناطق، وتم التوقع بأن الرياح ستكون في الأغلب رياح شمالية غربية معتدلة، وسوف تنشط في جنوب سيناء، و فى كلا من خليج السويس و محافظة البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وستكون الحالة في البحر الأحمر ما بين معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية على البحرين.

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وتم توقع درجات الحرارة الصغرى والعظمى في أهم المحافظات المصرية وسوف تكون كالتالي: محافظة القاهرة “22- 32″، محافظة الإسكندرية “23- 30″، محافظة قنا “23- 37″، ومحافظة أسوان “22- 38”