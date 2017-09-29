الإسكان تحذر من أي تعامل يتم في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية

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تابع موقع مصر 365 القرارات الوزارية التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن تسكين الشباب والسكان عموما، حيث أن الحكومة المصرية تقوم الان بعدة جهود لعلاج الأزمة الاقتصادية المصرية من خلال اتخاذ عدة قرارت صعبة، حيث أن الأزمة العقارية وأزمة السكان تفاقمت نتيجة للأزمة الاقتصادية الشاملة التي أحاطت بالاقتصاد المصري في الفترة الماضية، وقد أصبحت مصر في طريقها من أجل علاج هذه الأزمة من خلال عدة قرارات متنوعة.

ومن ناحية أخرى فإن الحكومة المصرية تعمل على مصلح ة المواطنين من ان يتم التلاعب بهم حيث ان الاراضي الخاصة بالدولة المصرية لا يجب المساس بها تحت أي حال من الأحوال، لذلك تقوم دائما الحكومة المصرية بتحذير المواطنين عندما يتم المساس بالقانون المصري.

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والجدير بالذكر أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي قد قام بالتصريح خلال اليوم الجمعة إنه خلال الفترات الأخيرة قد لاحظت الحكومة المصرية أن بعض المواطنين يقوم بالتعامل والتصرف في الأراضي التي قامت وزارة الإسكان بضمها ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم هذا التجاوز في أكثر من مدينة جديدة، وحدث ذلك دون أن يتم الرجوع لأجهزة هذه المدن الجديدة التابعة لها الأراضي التي تم التجاوز بشأنها، وقد صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذا الامر من شأنه التغرير بهؤلاء المواطنين وأنه سوف يتم ضياع أموالهم.

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ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي قد قام بالتصريح في في بيان له خلال اليوم الجمعة، من أن وجود وإثبات أي تعامل يتم على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية في أي مدينة من المدن الجديدة فإنه يعد تصرف مخالف للقانون المصري ويقع باطلا بطلانا مطلقا من الناحية القانونية، وصرح أن هذا التصرف لا لن يتم الاعتراف به من قبل الهيئة، وان للهيئة الحق في ان تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص هذا الشأن، وقد صرح مدبولي ايضا من ان هذه التحذيرات التي تم إطلاقها من قبل الهيئة تكون من أجل مصالح المواطنين ومن أجل حمايتهم حتى لا يتم الوقوع في أي مشاكل قانونية أو أي معاملات غير سليمة.