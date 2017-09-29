ارتفاع الأسعار ينتشر في كل السلع والخدمات “سعر كرتونة البيض يصل إلى 40 جنيه”

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تمت متابعة ارتفاع الأسعار في السوق المصري من قبل الرأي العام سواء في الشارع او في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر ،فيسبوك” أو من خلال المواقع الالكترونية والجرائد الورقية، وقد تابع موقع مصر 365 ارتفاع الأسعار في السوق المصري بشكل مكثف، حيث انه من بدء الازمة الاقتصادية التي قامت بالتأثير بشكل شديد على الاقتصاد والمصريين أصبحت زيادة الأسعار هي السياسة المتبعة سواء من الحكومة في جمهورية مصر العربية او بسبب جشع بعض التجار الذين قاموا باستغلال الأزمة الاقتصادية وقاموا على أساسها برفع الأسعار بزيادة كبيرة.

والجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار كروت الشحن هي ما شغلت الرأي العام في الفترة الاخير وتم تداولها عبر مواقع الاجتماعي، إلا أنه لم تكن الزيادة الوحيدة في الأسعار التي سوف تؤثر على المواطن المصري حيث أن هناك زيادة في أسعار عدد من البضائع ايضا، ومن اهم هذه الزيادات الزيادات الخاصة بالمواد الغذائية التي تقوم بالتأثير بشكل مباشر على المواطن المصري أي كان المستوى المادي التابع له.

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ويذكر أن أسعار البيض قد شهدت ارتفاع كبير في السوق الغذائي المصري، وتم التعامل بناء على هذا الارتفاع خلال تعاملات اليوم، وقد سجلت كرتونة البيض ارتفاع متباين في التعاملات اليوم ، حيث أن كرتونة البيض الأبيض كان سعرها خلال اليوم في السوق الغذائي المصري يتراوح من حوالي 38 جنيه مصري إلى 40 جنيه وهذا السعر الذي تم الشراء به من قبل المستهلك، وقد شهدت كرتونة البيض البلدى هي الأخرى ارتفاع حيث تراوح سعرها ما بين حوالي 44 جنيه مصري إلى 45 جنيه مصري وذلك السعر الذي تم التعامل به مع المستهلك، وايضا تم ارتفاع سعر كرتونة البيض الأحمر حيث ترواح سعر الكرتونة ما بين حوالي 39 جنيه مصري إلى 40 جنيه مصر وذلك السعر المقدم للمستهلك.

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وبناء على ما تم من قرارات اقتصادية في الفترة الاخيرة فانه كان من المتوقع أن يتم ارتفاع متباين في أسعار بعض السلع والخدمات المطروحة في السوق المصري،وذلك بعد رفع الدعم في بعض الاشياء وتم ايضا تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” وما إلى ذلك من قرارات اقتصادية ضرورية في الفترة الحالية لحل الأزمة الاقتصادية