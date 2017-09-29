اسعار كروت الشحن لا علاقة له بقانون ضريبة القيمة المضافة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 قانون القيمة المضافة منذ بداية صدورها من قبل الحكومة المصرية حتى الان، حيث استطاع هذا القانون ان يؤثر على الأسعار في مختلف السلع المتواجدة في السوق المصري، لكن يذكر ان تأثير قانون القيمة المضافة يقف في حد معين حيث أن هناك عدة قرارات اقتصادية أخرى تصاحب هذا القانون من الممكن لها ان تقوم بالتأثير على ارتفاع الأسعار في مصر.

وبناء على هذا الامر قام عبد المنعم مطر وكيل وزارة المالية المصرية ،والذي يقو بالإشراف على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في السوق المصري، التصريح إلى أن الزيادة الجديدة التي طرأت على كروت شحن التي تم إقرارها من قبل المركز القومي المصري للاتصالات وقامت شركات المحمول المصرية بتطبيقها على الأسعار ليس له علاقة بقانون ضريبة المضافة التي تم إقراره ، وقد أشار وكيل وزارة المالية إلى أن ضريبة القيمة المضافة أصبحت نسبتها بعد التطبيق تصل إلى حوالي 14% على أسعار كروت المحمول حيث أن هذه الزيادة تقدر بحوالي 1% فقط.

Advertisements

وقد أكد عبد المنعم مطر من خلال هذه التصريحات أن الزيادة في أسعار كروت الشحن ليس لها اي علاقة بتطبيق قانون القيمة المضافة على هذه الشركات.

والجدير بالذكر انه تم التصريح من قبل بعض المصادر المطلعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري بأن شركات المحمول الثلاثة المصرية “فودافون، اتصالات، اورانج” سوف تقوم برفع أسعار كروت الشحن وذلك سوف يتم ابتداء من الساعة الثانية عشرة بتوقيت القاهرة في صباح اليوم الجمعة.

وقد أضافت هذه المصادر في احدى تصريحاتها، أن الشركات لا تملك الا ان تقوم بتنفيذ أحد الخيارين وهم إما أن يتم رفع أسعار كروت الشحن أو تقوم بتقليل قيمة الرصيد في كارت الشحن بنسبة تصل إلى 30 في المية.

إقرأ ايضا اسعار كروت الشحن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ومن جهة أخرى فقد تم الكشف على ان شركات المحمول الثلاثة في مصر قامت بوقف توريد كل كروت الشحن لكل الموزعين على مستوى الجمهورية منذ بداية الأسبوع الحالي وتم ذلك دون أن تصرح أي شركة من الثلاثة شركات عن سبب هذا الوقف