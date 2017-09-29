دار الإفتاء المصرية تعلن أن يوم الأحد القادم هو يوم عاشوراء

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ينتظر المسلمين في كل مكان في هذه الأيام يوم عاشوراء حتى يقتدوا بسنة النبي الكريم كما أمرنا ويبدأوا في صيام يوم عاشوراء وعلى هذا تحرت دار الإفتاء هذا اليوم لما فيه من فضل عظيم لطمأنة المسلمين إلى دقة يومها.

ورد أن الشيخ عويضة عثمان والذي يعمل في منصب أمين الفتوى التابع إلى دار الإفتاء المصرية، قد قام بالتأكيد في أحدث تصريحاته إنه في الفترة الأخيرة قد حدث لبث بين عدد من المسلمين فى تحديد يوم عاشوراء وقد جاء هذا اللبث الذي أصاب العديد من الناس بعد أن حدث الاختلاف في تحديد رأس السنة الهجرية، وقد أشار الشيخ إلى أنه قد ورد في هذا الصدد إلى الدار الكثير من التساؤلات الحائرة من المسلمين حول كيفية تحديد هذا اليوم كما خرجت بعض المطالب بأن تقوم الدار بالإعلان عن يوم عاشوراء.

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من جهة أخرى ورد في تصريحات الشيخ “عثمان” والتي قد قام بنشرها على صفحة دار الإفتاء في فيديو قد بثته الصفحة الرسمية الخاصة بالدار عبر صفحتها الرسمية والتي تستقبل عليها الأسئلة من المسلمين من كافة أنحاء العالم على موقع التواصل الاجتماعى الشهير “فيس بوك” أنه قد ورد إلى دار الإفتاء الموعد الرسمي ليوم عاشورا.

حيث أكد الشيخ على أن دار الإفتاء قد قامت بالتأكيد من موعد صيام يوم عاشوراء من خلال عدد من لجانها الشرعية الكثيرة والمنتشرة في أغلب محافظات جمهورية مصر العربية والتي قد أكدت بدورها على أن مطلع رأس السنة الهجرية كان يوافق يوم الجمعة الماضية، وبناءًا على هذا فإن يوم عاشوراء سوف يكون يوم الأحد المقبل.

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