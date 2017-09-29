“صيادلة المنيا” عطر “ريلاكس” لم ترد بشأنه أي خطابات تحذيرية من “التموين”

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تابع موقع مصر 365 تصريحات نقيب صيادلة المنيا الدكتور “محمد سرحان” حيث صرح قائلا: “إنني قرأت معلومة عن تداول عطر قاتل يسمى “ريلاكس” يغزو الأسواق التجارية في محافظة المنيا، عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك”، وأشار إلى أن هذا العطر لم ترد بشأنه أي خطابات تحذيرية سواء من وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التفتيش الصيدلي ليبحث البحث عن عطر “ريلاكس” إلى الآن.

وأشار محمد سرحان في تصريح صحفي اعلنه اليوم قائلا: “إنه حتى الآن لم يتم تفتيش أي صيدلة تقع في مختلف مراكز محافظات جمهورية مصر العربية التسع موضحا أنه سيتم إبلاغ الصيدليات في محافظة المنيا تنبيه لجميع الصيادلة أن أي بخاخة عطرية تمسى “ريلاكس” يرجى التعامل معها بحرص شديد، أو يتم استبعادها أو معرفة مصدره هذا العطر حتى يتم إبلاغ الجهات المختصة عنها وهو الحد الأدنى من التصرف”.

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كما صرح مدير مديرية التموين بمحافظة المنيا الدكتور محمود يوسف أنه تسلم خطاب رسمي من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد على انتشار عطر في جميع الأسواق المصرية تحت مسمى “ريلاكس” يتسبب في الوفاة، موضحا أنه تم تشكيل حملات تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين في محافظة المنيا ليتم التفتيش عن عطر “ريلاكس”.

وأشار الدكتور محمود يوسف أن مديرية التموين بمحافظة المنيا قامت بعمل حملة مرورية على جميع الصيدليات والأماكن المخصصة في بيع العطور ليتم ضبط أي كميات من عطر “ريلاكس” في هذه الأماكن ولم يتم العثور على شيء.

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا أنه تم إدراج حملات تفتيشية على جميع المحلات المخصصة في بيع العطور بالإضافة إلى حملات أخرى تفتيشية على جميع الصيدليات ليتم البحث عن عطر “ريلاكس” حيث أشار أنه تم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” ليتم توعية وتحذير المواطنين عن استعمال عطر “ريلاكس” القاتل حيث تم إشاعة مجموعة من الأخبار أنه يتسبب في الوفاة بعد ثلاثة أيام من استعماله.

وأشار وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا بضرورة إبلاغ عن أي مكان يتم فيه بيع عطر “ريلاكس” حيث وردت تحذيرات من استعماله بأنه ضار على الصحة ويتسبب في الوفاة.

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