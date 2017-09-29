مفاجآة مدوية.. شركة محمول تعلن عن عدم رفع الأسعار ومنح الرصيد كاملا للعملاء

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ارتفعت أسعار كروت الشحن بداية من الساعات الأولى اليوم الجمعة على كافة أنواع الشركات الموجودة على الأراضي المصرية، حيث جاء أنه قد ارتفعت أسعار كروت الشحن بكافة الفئات بنسبة وصلت إلى 36 % من إجمالي قيمة كل كارت منها.

وفى مفاجأة قوية فجرتها أحدث شركات الإتصالات بالأسواق المصرية أعلنت حربها القوية ضد باقي الشركات بتقديم هدية قيمة إلى عملائها الحاليين والجدد والراغبين في التحويل من باقي الشركات إليها في إطار سعيها إلى تثبيت أقدامها بالسوق المصرية والحصول على اكبر عدد من العملاء.

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ورد أن الشركة المصرية للاتصالات “WE”، قد قدمت اليوم بعد إعلان رفع أسعار الكروت بجميع المناطق وعلى جميع الفئات عرض خاص لفترة محدودة، حيث ورد أن الشركة قد قامت بمنح العميل الذي سوف يقبل علي شراء كروت الشحن حوالي 30% تخفيض من إجمالي قيمة الكارت هدية حيث تقوم الشركة بتقديم هذا المبلغ عبارة عن وحدات للعملاء.

جاء إعلان الشركة عبر صفحتها الرسمية الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقد تفاجأ بها عملائها بشدة وأعربوا عن سعادتهم بها، والذي اعتبره البعض ضربة قوية في عالم الإتصالات وخاصة أن القرار الجديد والخاص برفع أسعار كروت الشحن لم يخرج إلا من ساعات ولم يطبق إلا فى مستهل الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة فقط.

من جهة أخرى ورد أن “الشركة المصرية للاتصالات” قد قالت عن أحدث عروضها في مصر أنها سوف تقدم: “عرض خاص لفترة محدودة”، وأكملت في تصريحاتها أنها سوف تمنح العملاء بكافة أنظمتها مقدار 30% من إجمالي قيمة الكارت على أن يكون ما تقدمه الشركة هو هدية تقدم في شكل وحدات إلى العملاء.

ورد أن الشركة قد أكدت في تصريحاتها على موقع التواصل الإجتماعي قائلة: “تقدر تكلم بها كل الشبكات أو الإنترنت”، كما أكدت على حديثها قائلة: “هتدفع بس ثمن الكارت و هتستفيد بكل الرصيد”.

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