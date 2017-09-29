لعلاج أمراض القلب.. مدينة علمية عالمية “هدية لمصر”

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ورد أن الدكتور مجدى يعقوب، قد أعلن رسميًا خلال مؤتمر صحفى تم انعقاده اليوم الجمعة، أن هناك مشروع جديد من المتوقع أن يتم تنفيذه على ارض الواقع في الفترة القادمة من أجل إنشاء مدينة علمية عالمية تكون متخصصة لعلاج أمراض القلب وأبحاثها.

ورد أن المؤتمر قد نظمته إحدى شركات الأدوية فى مصر من أجل متابعة أحدث التطورات العالمية في شفاء مرض القلب وقام خلال المؤتمر الدكتور مجدي يعقوب بالكشف عن مفاجأته وأنه سوف يقوم فى محافظة أسوان بإنشاء مستشفى هدية من أجل مصر بحيث يكون هدفها معالجة المرضى من مصر والشرق الأوسط بأكمله.

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وأكد يعقوب على أن هذه المؤسسة سوف تكون صرح ليس له مثيل فى العالم، كما أشار إلى مؤسسة الجمعية الفيدرالية والتي تعد أحد أعرق المؤسسات المتخصصة في علاج أمراض القلب، ويرغب يعقوب للمصريين أن يقوموا بالاعتناء بقلوبهم عن طريقها، حيث أكد على أن مصر تعانى بشدة من وباء هذه الامراض وأن هناك الكثيرين ممن يعانون من أمراض القلب وبسببها يفقدون حياتهم فى عمر صغير.

وأكد يعقوب على رغبته في عقد مزيد من المؤتمرات في كافة أنحاء العالم من أجل أن يتم زيادة الوعي لدى الجميع بكافة أمراض القلب، أما بالنسبة إلى المركز الجديد فأنه سوف يكون مركز خيري بالمجان ليصبح مثل المركز الذي يوجد حاليا ويعمل فيه لرغبته في أن يظل عمل خيري إنساني من جهة وأن يكون علمى لكافة الناس من جهة أخرى ولكن المفاجأة في أنه سوف يكون أكبر 4 أضعاف من حجم مؤسسة أسوان الحالية.

وعلي الرغم من إن هناك تقدم فى طرق الوقاية والعلاج بخصوص أمراض القلب إلا أن هناك إهمال من ناحيته وخصوصا فى مصر كما أنه لا يوجد توعية مناسبة له لكي يستطيع الناس الحفاظ على قلوبهم والتي يترأسها ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى عدم تدخين السجائر لأن الدخان بشكل عام مؤذي للقلب بجانب الرئتين، وغيرها من الأسباب.

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