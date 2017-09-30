أخبار الطقس اليوم السبت.. درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

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ورد فى بيان خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات اليوم السبت طقس على أغلب مناطق الوجه البحرى ومحافظة القاهرة طقس معتدل على كافة السواحل الشمالية مائل للحرارة ويمتد حتى يصل إلى محافظات شمال الصعيد كما يتوقع أن يصبح الطقس حار على جنوب الصعيد في ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

كما أعلن خبراء الأرصاد أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية اليوم بسبب الشبورة المائية في ساعات الصباح على أغلب المناطق المتفرقة من شمال البلاد بالإضافة إلى وسط سيناء، كما يتوقع الخبراء أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على كافة مناطق شمال البلاد كما أكد الأرصاد أنها سوف تكون متكاثرة على السواحل الشمالية، ويتوقع الخبراء أن يصاحبها خلال اليوم سقوط الأمطار الخفيفة ايضًا، وعن حركة الرياح يتوقع أن يسود أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط على أغلب مناطق جنوب سيناء، كما جاء في أخبار الطقس اليوم أنه سوف تنشط حركتها على أغلب مناطق خليج السويس بالإضافة إلى محافظات البحر الأحمر مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

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أما من جهة أخرى، فإن حالة الطقس المتوقعة على البحر المتوسط فإن الأرصاد قد أشاروا إلى أنها سوف تكون معتدل كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج خلال اليوم من متر ونصف إلى مترين أما عن حالة البحر الأحمر فإنه يتوقع أن تكون معتدلة ثم تتحول إلى مضطربة وارتفاع حركة الموج فيه خلال اليوم من مترين إلى مترين ونصف وعن حالة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية اليوم عليهما وسوف تكون شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 22 32

بلطيم 22 29

مطرح 19 29

وسط الدلتا 22 31

الاسكندرية 23 30

السلوم 20 30

سيوة 22 36

العريش 17 30

رفح 18 30

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الاسماعيلية 19 32

السويس 21 32

رأس سدر 21 33

نخل 13 29

نويبع 22 31

الطور 23 30

شرم الشيخ 24 32

الغردقة 23 33

بنى سويف 21 33

المنيا 20 34

طابا 19 29

كارتين 12 27

مرسى علم 27 32

الفيوم 21 33

سوهاج 22 36

قنا 23 37

اسوان 22 38

شلاتين 25 36

ابو رماد 26 34

اسيوط 18 34

الاقصر 21 39

ابو سمبل 23 38

الوادى الجديد 23 37

راس حدربة 25 34

حلايب 27 33.