إهمال “الزهراء الجامعي” يؤدي إلى موت الجنين والأم في غيبوبة

Advertisements

ترقد المواطنة “أسماء” في حالة غيبوبة في مستشفى الزهراء الجامعي بعدما دخلت إلى المستشفى في يوم الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017، في تمام الساعة الثانية عشر مساءً لوضع طفلها الثاني، ولم يتم دخولها إلى غرفة العمليات للولادة إلا في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

تابع موقع مصر 365 قصة “أسماء” عن طريق ما رواه زوجها محمد أحمد حيث صرح أنها دخلت إلى مستشفى الزهراء الجامعي وهي الآن ترقد في المستشفى في سرير بغرفة العناية المركزة ويخرج الدود من فمها دون تحريك ساكن من قبل العاملين في المستشفى الزهراء الجامعي.

Advertisements

حيث أوضح الزواج “محمد أحمد” أنه بعد دخول زوجته إلى المستشفى لوضع طفلهما الثاني ظلت زوجته منذ دخولها في المستشفى من تمام الساعة الثانية عشر مساءً إل الثامنة صباحاً في حالة صراخ دائم دون تحرك من قبل الأطباء العاملين في المستشفى غير أن طاقم التمريض عمل على تعديل نسبة السكر في الدم حيث كانت نسبة السكر مرتفعة قليلا مع تركيب جهاز أكسجين فقط لا غير.

وأشار محمد أحمد قائلا: “مفيش أي اطمئنان على الجنين قبل الولادة ولا عليها هي، لحد ما دخلت تولد كانت تعبانة جداَّ، وبعد وقت قليل خرج الدكتور يقولي الجنين مات والأم قامت بالسلامة”.

وأوضح محمد أحمد أنه بالرغم من سماعه لخبر موت الجنين إلا أنه كان سعيداً لنجاة زوجته، وأضاف الزوج أنه بعد ذلك فوجئ بانتفاخ في معدة زوجته وقفصها الصدري لتستقر على هذه الحالة في الغرفة المركزة في مستشفى الزهراء الجامعي حيث صرح قائلا: “بعد عملية الولادة وجدت زوجتي لا تستطيع التنفس والجزء العلوي من جسدها منتفخ وصرخ في الطبيب المعالج إلى أن تم دخولها إلى غرفة العناية المركزة”.

وأضاف محمد أحمد أن حالة زوجته تزداد سواء يوم بعد يوم، إلى أن تدخل وكيل الأزهر واتصل على الزوج، وصرح أن أحمد الطيب شيخ الأزهر قام بإرسال أمس فريق طبي ليتابع حالة زوجته، وأضاف الزواج أن بعد هذا الاتصال تغير حالة الإهمال الطبي التي عمت مستشفى الزهراء الجامعي إلى حالة من الاهتمام القصوى كل هذا من خلال بوست الاستغاثة التي قام بإدراجها الزوج عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الذي أثار ضجة كبيرة حول هذا الموضوع.

وأضاف الزوج قائلا: “الصبح الدكتور المتابع لحالة أسماء يطلع تشخيص، وبالليل دكتور تاني يطلع تشخيص مختلف، وأنا تايه مش عارف اتصرف ازاي حسبي الله ونعم الوكيل”.

أقرا المزيد مسلسل الإهمال يستمر. .وفاة لاعبة المنتخب السابقة لغياب طبيب الفريق