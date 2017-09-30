“اسمن امرأة في العالم” كان لها أمنية وحيدة تعرف عليها

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تابع موقع مصر 365 نهاية قصة “إيمان أحمد عبدالعاطي” اسمن امرأة في العالم التي مكثت سنين طويلة قبل أن يتم اكتشاف مرضها مؤخرا حيث تم اكتشاف أنها تعاني من حالة سمنة لمرض نادر جداَّ لم يكن معروف في العالم من قبل.

حيث عانت إيمان أحمد عبدالعاطي أنها كانت تزن حوالي 500 كيلو جرام في عام 2016، وقامت شقيقة إيمان عبدالعاطي بطلب استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة شقيقتها حيث كتب استغاثة عاجلة وأوضحت فيه أن “إيمان عبدالعاطي” مازالت تعاني من حالة نفسية وصحية سيئة ولا توجد أي وسيلة لعلاجها حيث رفضت استقبالها جميع المستشفيات في مصر لعدم وجود أجهزة استقبال لمثل حالتها أو وجود سرير يتحمل وزنها، حيث أن حالتها نادرة الحدوث في العالم بأسره ولا يوجد لها علاج في مصر، كما قامت شقيقة “إيمان” بطلب استغاثة إلى القوات المسلحة حيث كان ردهم أن إيمان علاجها صعب ليكتفوا فقط بكتابة بعض المسكنات والأدوية الطبية، واستغاثت شقية إيمان بجميع وسائل الإعلام لتقديم المساعدة في علاج الحالة المرضية النادرة التي تعاني منها شقيقتها.

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حيث تم تحضير لعملية جراحة لها في الهند، حيث تم الإعلان عن خضوعها قبل العملية لنظام حمية مائية لمدة تصل إلى خمسة وعشرين يوم ليتم خفض وزنها من نصف طن إلى 445 كيلو جرام قبل خضوعها لعملية جراحية ضخمة، وبعد إجراء العملية فقدت من وزنها 250 كيلو جرام.

ونفت شقيقتها “شيماء أحمد عبدالعاطي” ما أعلنتها المستشفى في مومباي في الهند حيث صرحت: ” أن إيمان تعاني من حالة غيبوبة وكهرباء زائدة في المخ بالإضافة إلى تدهور حالتها الصحية حيث تزداد سوء”.

وصرح المدير الطبي في مستشفى برجيل بأبوظبي الدكتور “نبيل ديبوني” أن الفريق الطبي كان دائما ما يطرح سؤال على “إيمان أحمد عبدالعاطي” عن امنيتها، حيث أوضح أن أمنيتها الدائمة كانت “رؤية والدتها”.

وأوضح نبيل ديبوني أن سبب وفاة ايمان أحمد عبدالعاطي الذي عانت من السمنة الشديدة، بالإضافة على معاناتها من مرض في الكلى، وأمراض تنفسية ومرض القلب وهذا ما أصيب به إيمان خلال الفترة الزمنية الأخيرة قبل تدهور حالتها الصحية بصورة كبيرة ليتم نقلها إلى العناية المركزة ليتم الإعلان بها عن وفاتها.

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