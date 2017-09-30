وكيل شعبة الاتصالات يستقيل على الهواء بسبب قرار زيادة أسعار كروت الشحن

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قامت شركات الاتصالات الأربعة خلال اليومين الماضيين بالإعلان عن القرار الأخير الخاص برفع أسعار كروت الشحن من جديد، وقد جاء هذا القرار ليتسبب في إثارة غضب المواطنين نتيجة تلك الارتفاعات التي جاءت ضمن قرار مفاجئ للجميع.

الجدير بالذكر أن المواطنين لم يكُونو الوحيدين ممن قاموا بالاعتراض على هذا القرار الخاص برفع الأسعار، ولكن كان هناك عدد من الشخصيات الهامة وعلى رأسهم، وكيل شعبة الاتصالات و المحمول التابع للغرفة التجارية.

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حيث قام وكيل شعبة الاتصالات و المحمول التابع للغرفة التجارية “محمد مهدى” بالاعتراض على هذا القرار، وقام بالتعبير عن رفضه التام لهذا القرار من خلال تقديم استقالته على الهواء مباشرة.

وقد أوضح خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن هذا القرار قد اتخذته الشركات بدون الرجوع إلى اتحاد الغرف التجارية، والذي كان لابد الحصول على موافقتهم أولا قبل إصدار القرار بشكل رسمي.

وخلال التصريحات التي قام بها المهدي أثناء إجرائه لمداخلة هاتفية على القناة الفضائية “المحور” وذلك خلال البرنامج التلفزيوني الشهير “90 دقيقة”، أن الحملة التي ينوي المواطنين القيام بها خلال الفترة القادمة نتيجة اتخاذ شركات المحمول قرار رفع الأسعار مرة أخرى لن تنجح.

وأضاف خلال التصريحات أن السبب وراء النسبة الكبيرة لفشل تلك المقاطعة هو استخدام الهاتف المحمول من قبل الجميع بحيث لم يعد أحد قادر على التخلي عنه، وبالتالي فإن شركات المحمول لن تواجه الخسائر التي يمكن أن تجعلها تتراجع عن قرارها.

جاء هذا خلال الفترة الأخيرة والتي أعلنت خلالها شركات الاتصالات قرار رفع أسعار كروت الشحن، وكان هذا خلال العام الحالي والذي شهد منذ فترة ليست بالبعيدة قرار قرار بزيادة الأسعار نتيجة تطبيق الضريبة المضافة.

الأمر الذي قد تسبب في غضب المواطنين نتيجة تلك الارتفاعات التي صَحبت ارتفاع أسعار المنتجات والسلع خلال التعاملات في السوق، مما أرهق كاهل المواطنين وجعل الغضب يتملكهم نتيجة تلك القرارات التي لا تراعي خلالها الأزمة التي يمر بها المواطنين نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأسعار.

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