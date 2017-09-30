لأول مرة فى تاريخ مصر.. الكشف عن أول تعداد سكانى إلكتروني

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فى مؤتمر صحفي كبير أقيم اليوم السبت قامت الدكتورة هالة السعيد والتي تشغل منصب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حاليا بالكشف عن سابقة جديدة في حياة المصريين حيث ورد أن الوزارة قد سعت على مدار عامين من العمل الجاد والمتواصل حتى تمكنت اليوم من الكشف عن تعداد سكان فى مصر لعام 2017.

عامين من العمل والكفاح أتت اليوم ثمارهم ليتم وسط مؤتمر صحفي الكشف عن نتائج هذا التعب، حيث أكدت الدكتورة هالة السعيد في كلمتها التي قد ألقتها منذ قليل في المؤتمر أن مصر تعد أحد أهم الدول في العالم حيث أنها دولة تضرب بجذورها فى عمق التاريخ، كما سبق وأن كانت مصر هي أول دولة تم إنشاء فيها خط سكة حديد وتحديدًا فى المشرق العربى بأجمعه بالإضافة إلى أنها أول دولة تقوم باتخاذ قرارها بشأن إنشاء مجلس شورى النواب وقد تم ذلك في عام 1866.

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جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى جامعة فؤاد الأول والتي قد أنشأت في عام 1925 كانت أحد أهم الجامعات التي تربي فيها العديد من المصريين وغيرهم من الجنسيات حول العالم مما تعد كل هذه الأشياء من المظاهر الحقيقية والدالة بكل فخر على الحضارة والعمران والذي لم يكن حديث اليوم والذي بناءًا عليه قد أجري أول تعداد للسكان في مصر وكان عام 1897.

وقد أضافت وزيرة التخطيط والمتابعة اليوم السبت خلال كلمتها التي قد ألقتها فى احتفالية التعداد السكانى، أن عملية التعداد السكاني والتي قد أجريت فى مصر عام 1897، تعد سباقة علمية وميدانية فى عملية التعداد علي مستوى دولي وفي تاريخها ايضًا حيث ورد أنه بعد ذلك أطلق علي هذا التعداد أنه أقدم تعداد سكانى قد أتى على مستوى العالم وقد تم إنشاؤه فى عهد محمد على.

من جهة أخرى، قد أكدت السعيد على أن التعداد السكانى فى مصر والذي يتم الكشف عنه اليوم والخاص بعام 2017 يعد هو أول تعداد سكاني إلكترونى يتم فى تاريخ جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى أنه التعداد الذي يحمل رقم 14.