مهندس اتصالات يكشف عن “نقطة ضعف” شركات الإتصالات وحل بديل للمقاطعة

Advertisements

مقاطعة شركات الاتصالات الأربعة المصرية والموجودة في مصر جاءت أبرز العناوين التي تصدرت المواقع الإخبارية “السوشيال ميديا” ومواقع التواصل الإجتماعية في مصر وذلك نتيجة ارتفاع أسعار قيمة كروت الشحن بجميع فئاتها في جميع الشركات المصرية التابعة للاتصالات بعد أن قررت أن يتم تخفيض القيمة الحقيقة لها.

عدد من الحملات الترويجية التي قد ظهرت على الساحة منذ أن قررت الشركات فرض نظامها الجديد بالأسواق والذي أدي إلى ارتفاع تكلفة كارت الشحن بمقدار 36% من قيمته حيث دعت هذه الدعوات إلى فرض المقاطعة على شركات المحمول عن طريق غلق الهواتف النقالة اليوم السبت لمدة ساعة واحدة داخل جميع المحافظات المصرية وأن يبدأ هذا الإغلاق في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بجميع الشبكات.

Advertisements

وفى هذا الصدد ورد أن مهندس اتصالات قد قام بالتصريح عن حل أفضل يمكن الإعتبار به بدل من هذه المقاطعة حيث نشر المهندس الحل على صفحات “السوشيال ميديا” تحت أسم “إسأل مهندس اتصالات”، وقد جاء في طيات هذه النصيحة أن موضوع غلق الهواتف النقالة من كافة المشتركين ليس مقاطعة على الإطلاق ولن يعود بفائدة قد عليهم بل أنه من جهة أخرى يعد راحة لأي شركة وقد فسر رايه بأن غلق الهواتف يترتب عليه عدم وجود أي ضغط أو تحميل زائد على الشبكة وهو أمر جيد لها.

وعلى هذا قام المهندس بالكشف عن الحل الأمثل قائلاً: “الرنة في الحل”، وعلى هذا قال إذا قام جميع المواطنين من كافة الشبكات بإستخدام الرنات فقط دون إجراء مكالمات فعليه من هواتفهم يمثل هذا عبء حقيقي على هذه الشركات وهذا يكون بسبب استخدام الخطوط فعليا دون أي مكسب عائد عليها بالإضافة إلى ازدحام خطوط الشبكة يؤثر عليها ويترتب عليه إرهاق الأجهزة وربما يكون السبب في فصل الشبكات وهو الامر الذي ينتج عنه خسارة حقيقية لمثل هذه الشركات.

اقرأ ايضًا.. رد شركات المحمول في مصر على غضب الجماهير الناتج عن أسعار كروت الشحن الجديدة